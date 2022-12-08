伊朗处决首位参与抗议运动的23岁男子 伊朗前总统哈塔米称自由与安全并不矛盾

伊朗/人权

12月5日启动的为期三天的全国罢工行动在伊朗各地受到广泛的支持，伊朗司法当局12月8日上午处决了被指控在抗议活动中打伤一位道德警察的23岁的年轻人，此外，继伊朗精神领袖哈梅内依的妹妹之后，伊朗前总统哈塔米也对示威者的抗议标语表示赞赏。

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根据来自伊朗司法部门的消息，伊朗当局12月8日上午在首都德黑兰以西的埃文监狱处决了一名被指控9月25日在德黑兰大道上阻断交通打伤一名道德警察的男子。

官方通报说，这名名叫穆赫辛-谢卡里（Mohsen Shekari）的男子在德黑兰大道上用砍刀刺伤了一名道德警察，德黑兰革命法院于11月1日作出对他的死刑判决，他被认定犯有打架和持刀试图杀人的罪行，裁定他的"目的是杀人，造成恐怖，扰乱社会秩序和安全"。

法国的伊朗问题研究专家，法国观点周刊记者，德黑兰的春天一书的作者Armin Aréfi 谴责伊朗当局对Mohsen Shekar处决的无耻行为，认为此举可能会成为伊朗抗议运动的一大转折点。

法新社报道说， 在伊朗全国至少有11人因参与骚乱而面临同样的命运，国际特赦组织则认为这个数字应该超过二十人。

另据报道，伊朗各大院校12月7日发动示威，纪念伊朗的学生节，纪念1953年12月7日被伊朗国王的安全部队杀害的三名学生，根据活动人士和人权团体在网上发布的视频，学生们在全国几个城市游行并高呼要推翻伊斯兰政权。 有青年组织还呼吁将学生节变成 "国家恐怖日"。

伊朗学生举办的网络通讯社 伊斯纳通讯社援引的一份声明称，伊朗前总统79岁的穆罕默德-哈塔米（1997-2005执政）称赞“妇女，自由与生命”的口号是“一个美丽的口号”，他还说 "安全和自由并不矛盾"。

伊朗保守派总统易卜拉欣-莱西12月7日访问伊朗德黑兰大学时赞扬了 "有洞察力的学生的态度，他们不允许大学里出现骚乱的气氛"。并且谴责 "敌人试图使大学变得不安全"。而英国广播电视台波斯语播放的画面显示，德黑兰大学的学生们抗议雷西的访问，但被安全部队遣散。

自9月16日年轻的伊朗库尔德女子马赫萨-阿米尼(Mahsa Amini)因头巾佩戴不规范而死亡以来，伊朗民众的抗议风暴此起彼伏。

根据国际人权组织11月29日的一份报告，自9月中旬以来，对该运动的镇压已经导致至少448人死亡。

伊朗 当局报告说约有300人死亡，包括抗议者和安全部队成员。他们已经逮捕了数千人，其中11人在与抗议活动有关的审判中被判处死刑。

谴责 "暴乱 "的伊朗当局经常指责美国及其西方盟友，以及设在国外的库尔德团体是这场前所未有的抗议运动的煽动者。

流亡美国在海外声援伊朗革命的活动分子Masih Alinejad 受到死亡威胁，不得不要求美国安全部门的特别保护。她在声援活动中多次呼吁中国，俄罗斯等独裁国家不要继续支持伊斯兰政权。

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