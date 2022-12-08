日战机二战后首访菲律宾 日首相考虑提高税收以增加防卫费

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日本航空自卫队派遣的2架F-15战斗机于12月6日抵达了菲律宾北部马巴拉卡特市的克拉克空军基地。这是二战后日本首次向东盟国家派遣战机，目的是“友好交流”。此外，日本自民、公明两党7日举行关于加强防卫力的高层磋商会，就防卫费增额的财源达成一致，计划在财政支出改革和利用决算剩余金等基础上，通过增税应对缺口部分。

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据共同社报导，菲律宾在二战中被日本占领，期间约有110万平民丧生。旧日本军队的“神风”特攻机曾从马巴拉卡特市的机场起飞，该国反日情绪一度高涨。马巴拉卡特市市长加尔博（Crisostomo C. Garbo）6日向共同社强调，不应忘记战争中的牺牲，但也应该向前迈进，“现在是和平年代，日本是伙伴”。

菲律宾空军司令坎拉斯（Connor Anthony Canlas）亦对日本战机来访表示欢迎说：“时代变了，日本已成为相信法治的‘盟友’。” 他称，日本战机的到来显示了两国之间更强大的合作关系。

日本防卫大臣滨田靖一周二向媒体表示，“加强日本自卫队和菲律宾军队之间的合作，不仅有助于日本的国家安全，而且还将导致两国积极为国际社会的和平与安全作出贡献”。据了解，日本和菲律宾正在深化防务合作。4月，两国在东京举行了外长、防长之间的首次“2+2”会谈。日本正在向菲方出口四套防空雷达系统，用于探测来袭的战斗机和导弹。日本还向菲律宾转让了两艘巡逻艇。

此外，日本自民、公明两党7日举行了关于加强防卫力的高层磋商会，就防卫费增额的财源达成一致，计划在财政支出改革和利用决算剩余金等基础上，通过增税应对缺口部分。顾及到经济形势和急剧增加的负担，会上就2023年度暂不增税达成共识，计划面向2027年度分阶段实施增税。设想2027年度时作为所需的财源，包括财政支出改革等在内总体筹措4万亿日元左右，其中1万亿日元左右通过增税来填补。

据《读卖新闻》报导，日本首相岸田文雄将在8日指示自民、公明两党考虑采取增税措施，以确保“彻底强化防卫力”所需的财政资源，目的是截至2027财年，将增税收入定为约1万亿日元，以期分阶段提高税率。据悉，预计增税的时间最早将从2024财年开始。岸田文雄指出，稳定的财政资源对增加防卫费开支至关重要。

此前，岸田文雄5日决定将2023年度到2027年度5年期间的防卫费总额增至约43万亿日元，执政党7日同意。五年后，即2027财年，日本政府准备将防卫和安全相关的综合支出提高到约11万亿日元，或当前国内生产总值（GDP）的2%。

据共同社报导，8日举行的政府与执政党会议上听取政府的方针后，执政党的税制调查会将就税目和实施时间等制度设计展开讨论。7日的执政党高层磋商会上也纷纷出现应抑制个人负担的意见，预计将以企业所得税为主展开协调。

作为确保财源的措施，除了增税和财政支出改革等之外，还计划新设“防卫力强化资金”（暂定名）这一框架。将汇集进行以外币计算的资产管理及财政投融资等的特别会计剩余金和公积金、国有资产出售等所获资金，用作防卫财源。

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