日本首相提出每年需为防卫费增税1万亿日元

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日本首相岸田文雄12月8日在首相官邸出席政府与执政党政策会议上表示，为从根本上强化并维持防卫力，2027财年起每年度需要约4万亿日元的追加财政资源，其中逾1万亿日元计划通过增税来筹措。他同时指出，增税措施将用几年分阶段实施，下年度不会增税。

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据悉，会议讨论了日本政府拟在近日发布的三份安保相关文件的审议情况。岸田文雄在会上发言称，“在日本周边安全环境迅速恶化的情况下，加强威慑和反应能力是我们坚决保卫领土、领海和领空的首要任务。必须在五年内紧急加强防卫力。”

岸田文雄称，已经从根本上得到加强的防卫力必须在未来得到维持和强化，甚至在2027财年之后也是如此，而作为国家责任稳定地支持这项工作的坚实财政措施是必不可少的。他称，为了从2027财年起稳定地保持防卫力，有必要确保每年有大约4万亿日元的额外财政资源。其中约四分之三将由各种措施来支付，包括支出改革、利用财政盈余和建立一个利用非税收收入来加强防卫力的基金。

岸田文雄补充说，在此基础上，虽然有各种讨论，但我们认为，对于剩余的四分之一、大约一万亿日元或更多，我们必须要求公众在税收制度上给予合作。顾及到面临物价上涨的家庭经济现状，他承诺“不会采取增加个人所得税负担的措施”，预计将以提高企业所得税为主展开讨论。

据共同社报导，为从2023财年起分阶段增加防卫费、到2027财年的5年间确保其总额约43万亿日元，岸田文雄提出了确保财源的思路。他指示执政党的税制调查会讨论增税的税目及方式、实施时间等。执政党税调为15日敲定税制改革大纲，将加紧汇总具体措施。

据了解，追加财源将通过增税、财政支出改革、决算剩余金、新创设“防卫力强化资金”这四种方式来筹措。“防卫力强化资金”是汇集特别会计剩余金及国有资产出售的收益等用于防卫费的框架。

11月28日，岸田文雄指示相关阁僚到2027财年将防卫费提高到国内生产总值（GDP）的2％。包括科学技术费用等对国防有益的费用，定位于跨省厅的防卫费。

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