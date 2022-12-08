美国政府宣布今年第六次对台军售 布林肯重申维护台海和平与稳定

美国/台湾

美国国防安全合作局（DSCA）日前宣布2项新的对台军售计划，包含空军“航材标准零附件”及“航材非标准零附件”，总额为4.28亿美元，DSCA已通知国会。这是拜登政府今年第六次对台军售。

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DSCA新闻稿表示，拟议的军售将能助台湾维持空中机队，强化并应对当前及未来威胁的能力，同时提供对区域安全至关重要的防御与运输能力。

DSCA表示，这项拟议的军售将能使台湾军队持续现代化并保持可靠的防御能力，符合美国国家、经济与安全利益，有助于提升台湾安全，维持区域政治稳定、军事平衡与经济进步。

新闻稿指出，台湾能毫不费力将相关军售设备纳入军队武力之中；此次军售不会改变区域基本军事平衡。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道：美国国务卿布林肯表示，几十年来，美国一直致力于维护台湾海峡的和平与稳定，他强调对乌克兰的支持将有所助益而非阻碍这一目标。

报导说，共和党籍联邦参议员霍利（Josh Hawley）日前在一封写给布林肯的信中提到“有关美国向乌克兰的军售阻碍旨在避免亚洲战争而向台湾提供防止中国入侵的武器的相关报导让我感到担忧”，美澳6日举行外长防长“2+2”会议，布林肯在当天的记者会上给予了部分回应。

布林肯说：“关于台湾，我不能谈论武器系统，等等。但我认为事实上恰恰相反，在这个意义上，中国正在非常仔细地观察在乌克兰发生的事情，非常仔细地观察美国和世界各国对俄罗斯侵略的反应”，并表示北京当局已看到各国以非凡的方式团结在一起，一面确保乌克兰拥有自卫所需的东西，一面向俄罗斯施加巨大压力来结束其侵略，同时确保北约加强自身的防卫能力，以防侵略蔓延。

布林肯说：“我认为这肯定对中国对未来的思考产生影响，以及对它在台湾方面可能考虑的东西产生影响。” 他强调称：“维护台湾海峡两岸的和平与稳定对我们来说有重大的利害关系。这已经是几十年来的现状；我们决心维护它。”

布林肯说，“这当然是拜登总统几周前与习主席进行的重要讨论中提到的问题之一。但是，我们当然欢迎国防部长回答有关武器系统的具体问题。”

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