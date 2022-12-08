蒙古再爆发反煤炭腐败示威

蒙古/煤炭

蒙古首都乌兰巴托今天爆发新的抗议活动，此前，涉嫌参与一起影响深远的煤炭贪污案的官员被捕，已经引发全国性的抗议。

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蒙古腐败丑闻将抗议者持续推上街头。据法新社报道称，自周日以来，数以千计的人每天都在冰寒下游行抗议。这个位于中国和俄罗斯之间的东亚国家的经济困难正在催化民众的不满情绪。

在指控国会议员和企业高管组成的 "煤炭帮"侵吞了公共财政的数十亿欧元后，蒙古名人和社交媒体影响者加入了抗议活动。

据指控称，这些议员拥有煤矿和运输公司，他们被指控利用自己的地位向中国非法运输煤炭，在此过程中把资金转进自己的账户。

在零下17摄氏度的气温下，一千多人周四聚集在乌兰巴托的苏赫巴托广场民族英雄成吉思汗的雄伟雕像下抗议。

法新社记者指出，警察在场，但示威活动仍然和平进行。但本周早些时候的其他集会抗议曾导致小规模冲突。

蒙古警方正在调查为国家创造巨额收入的塔万陶勒盖煤矿盆地，寻找海关等涉案官员涉嫌贪污和腐败的证据。

蒙古司法部长Nyambaatar Khishgee周四宣布逮捕蒙古最大的煤矿公司之一Erdenes Tavan Tolgoi的前首席执行官Gankhuyag Battulga和其他七人，他们被指控对偷挪的煤炭贪污洗钱。据部长报告说，一个边境哨所的监控录像显示，海关官员没有对一些车辆进行登记，这表明煤炭被非法出口。

该报道称，蒙古民众的不满情绪更加强烈，因为蒙古人已经在遭受高通胀和因新冠病毒疫情以及乌克兰战争而导致的经济低迷。

周三，蒙古国总理卢布桑纳姆斯拉-奥云-额尔德尼会见了抗议者，承诺将 "摧毁腐败"。他还报告说，一个从煤矿和铜矿赚钱的政客 "团伙 "控制了执法机构，正试图阻止调查。

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