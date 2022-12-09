二战后首次：日英意联手研发下一代战斗机

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日本，英国和意大利周五（１２月９号）宣布三国将合作在2035年前研发出下一代战斗机。这是二战以来三国首度合作，更是日本二次世界大战以来，首度与美国以外的国家展开大型国防工业合作。

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目前日本正在地缘政治紧张局势中寻求加强其防御战略。据法新社报道，东京、伦敦和罗马将在一个名为GCAP（全球战斗航空计划）的计划下发起 "开发新一代战斗飞机的雄心勃勃的努力"。这项合作将建立在三个合作伙伴已经启动的先进空战技术，比如无人驾驶飞机等研究基础上，标志着日本首次与欧洲合作伙伴联合设计一款作战飞机。

三国在一份声明中说："我们决心捍卫自由、开放和基于规则的国际秩序，在这些原则受到挑战、威胁和侵略不断增加的时候，这比以往任何时候都更重要。” 三国并称将计划设计为与其他国家合作的基础，在声明中强调其 "未来与美国、北约以及我们在欧洲、印度洋-太平洋和全球的合作伙伴的互操作性"。

据日本商业日报《日经》报道，日本的三菱重工、英国的BAE系统公司和意大利的莱昂纳多公司预计将成为该项目的中心。

一位日本国防部官员称，该项目的成本细节尚未最终确定，他说生产应该在2030年或2031年左右开始，以便在2035年之前可以部署原型机。这位官员补充说， 美国有F35，欧洲有欧洲战斗机。日本的目标是创造出超过这些机型能力的战斗机。

据中央社报道，俄罗斯今年入侵乌克兰，中国在日本和台湾周围的军事活动也趋于频繁，在这样的脉络下，这项协议或许能协助日本对抗中国与日俱增的军事力量，并让英国在区域安全发挥更重要作用，毕竟相关区域对全球经济成长来说具有举足轻重地位。

在区域安全情势日益紧张下，日本将于本月宣布军事加强计划，预料国防支出将翻倍，在5年内达到国民生产毛额的2%左右。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）另表示，英国必须维持在国防技术的前沿地位，而且这项协议将带来更多工作机会。

美国国防部和日本防卫省的一份联合声明说："美国支持日本与志同道合的盟友和伙伴进行安全。”

未来的战斗机被视为日本三菱F-2战斗机的继任者，该战斗机是与美国洛克希德-马丁公司共同设计的，已于2000年投入使用。其发展应包括由英国领导的 "暴风雨 "战斗机项目的进展，该项目已宣布 "在未来五年内 "有一个预制的原型机。

最近几周，法国的达索公司和欧洲的空中客车公司也签署了一项协议，重新启动昂贵而复杂的SCAF欧洲战斗机项目，该项目于2017年启动，预计到2040年将取代法国的阵风战斗机和德国及西班牙的欧洲战斗机。

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