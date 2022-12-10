日首相会见澳洲防长外长：确认深化两国安全与防务合作

日本/澳大利亚/印太

日本首相岸田文雄12月9日在官邸会见了来访的澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）和外交部长黄英贤。鉴于日益紧张的地区局势，双方确认将深化两国在安全和防务领域的合作，并一致同意引领旨在实现“自由开放的印度-太平洋”愿景的举措。

广告 继续浏览后续

岸田文雄周五上午与外务大臣林芳正和防卫大臣滨田靖一共同接见了来访的马尔斯和黄英贤等澳方官员。岸田文雄表示，此次访问取得了许多成果，包括新的澳日《安全合作联合宣言》，并表示在适当时候举行“2+2”会议体现了两国之间的特殊战略伙伴关系。

双方就地区事务交换了意见，并同意澳大利亚和日本作为志同道合国家伙伴关系的核心，应领导实现“自由开放的印度-太平洋”的努力。双方还确认致力于进一步促进两国的安全和防务合作。此外，随着资源和能源安全日益重要，澳方表示，澳大利亚仍然是一个可靠的贸易伙伴和安全的投资目的地，双方同意进一步加强在这些领域的合作。

当天下午在东京还举行了第十次日澳外长防长“2+2”磋商会议。两国会后发表的联合声明指出：“我们重申，我们的特殊战略伙伴关系只会越来越强大。日本和澳大利亚因我们共同的价值观而团结起来，包括对民主、人权、自由贸易和基于规则的国际秩序的坚定承诺。”

联合声明称：“我们强调了我们各自的联盟以及我们与美国的三边合作的重要性，包括通过三边战略对话，这支撑了印度-太平洋及其他地区的和平、稳定和繁荣。在我们承诺对各自的安全战略和政策进行重大审查时，我们重申了我们深刻的战略一致。”

联合声明表示：“我们重申，我们致力于实现自由开放的印度-太平洋的共同愿景，它具有包容性和复原力，主权和国际法，包括普世人权，都得到维护。”

联合声明称：“我们强调，我们承诺与合作伙伴一起努力实现这一愿景，包括与印度和美国在四方安全对话（Quad）等框架下合作。”

据悉，林芳正和滨田靖一在会上重申了日本对澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）的支持，并称该伙伴关系有助于区域和平与稳定。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅