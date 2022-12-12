日首相称为防卫费增税是“对下一代负责”，请求国民合作

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日本首相岸田文雄当地时间12月10日晚在官邸召开临时国会闭幕后的记者会。关于伴随防卫费增额的增税方针，他表示“加强防卫力的财源必不可少，这是对下一代负责”，请求日本国民予以理解和合作。

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岸田文雄指出，目的并非增税，而是强化和维持防卫力，并否定采用发行国债的借款方式的可能性。就开始增税的时间，岸田指出将灵活应对，还表示增加防卫费是安保政策和财政政策的“大转变”。

岸田文雄发言称，“现在，国际局势动荡不安。日本周边的安全环境也日趋严峻。面对这种情况，作为首相，我决定在未来五年大力加强我们的防卫力。未来五年将加强的防卫力必须在此后保持和加强。我认为这是肩负国民和平与安全责任的日本自卫队最高统帅内阁总理大臣的使命。”

岸田文雄称，“为此，必须有财政资源来支持维持和加强未来要加强的防卫力。我相信这也是我们这一代人对下一代的责任。为此，我们会在今年底持续决定加强防卫力的细节、预算和财政资源，并向公众清楚地展示这一政策。我已经多次提到这一点”。

岸田文雄提出，“为了保护我们现在和平繁荣的生活，为了我们这一代人对下一代尽到责任，我请求日本国民的合作”。据共同社报导，执政的自民党内部对增税方针的异议层出不穷，也有阁僚持谨慎意见。岸田文雄试图通过明确否定发行国债来展现贯彻增税方针的姿态，但可能招致批判意见。

关于是否会为了就增税问信于民而解散众院实施选举，岸田在记者会上明确表示“完全没有考虑过”。他重申将在年内整体敲定加强防卫力的内容、预算和财源。

另据《读卖新闻》引述消息人士的话报导，自民党的税收政策研究委员会已经决定从2024年开始分阶段实施与大幅加强防卫力有关的增税。该政策在11日举行的非正式会议上得到了确认。据悉，增税重点将是公司税、所得税和烟草税。

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