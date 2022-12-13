日本修改安保文件 明言引进美国“战斧”巡航导弹

日本安保

日本执政的自民党和公明党日本时间12日下午举行的工作会议，就修改《国家安全保障战略》等三份防卫文件达成一致。在总共举行的15次会谈中，两党就具备反击能力、引入主动网络防御以先发制人应对网络攻击等诸多问题达成一致，并明确提出引进美制巡航导弹“战斧”（Tomahawk cruise missile），用于反击能力的建构之中。

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文件中将写入将拥有以自卫为目的摧毁他国疆域内导弹基地等的反击能力（对敌基地攻击能力）；在发动该能力之际，将由日美推进运用协调。历届内阁一贯的政策判断是，虽然可能拥有直接打击对方导弹发射场的打击敌方基地的能力，但是作为日本和美国在防卫上的分工，将依靠美国进行攻击，日本则不会拥有现实的攻击装备和能力，因此这次修改三文件将成为日本战后防卫政策的重大转换点，政府计划最早在16日的内阁会议上敲定。

巡航导弹“战斧”是美国主要的精确制导巡航导弹，使用全球定位系统 (GPS) 卫星信息，可以精确摧毁目标，自1991年海湾战争期间投入实战以来，已在无数实战中使用，彰显了其高性能，而第五批 “战斧”于2021年3月推出，改进了导航和飞行中锁定目标的能力等，美国海军在2021年3月25日收到了首枚Block V型“战斧”巡航导弹，其射程扩展到2414公里。

今年8月上任的防卫大臣滨田靖一决定引进美制战斧巡航导弹，开始与美国进行全面商谈。日本在2013年修改防卫计划大纲时，考虑拥有反击能力，曾悄悄试探过从美国采购“战斧”的可能性，而美方考虑到保密等因素，一直严格限制战斧的出售对象。当时的奥巴马政府也担心中韩两国的强烈反对，表现为难，但是据说目前美方对出售表现出积极态度，谈判进入最后阶段，这可以与目前的俄乌战争及东亚局势的变化有关。日本政府相关人士11月30日透露，政府已在探讨大概到2027年度为止向美国方面购买最多约500枚美制“战斧”巡航导弹，日方很有可能装备在海上自卫队的护卫舰上，也有方案提议由潜艇发射。

据接近自民党和公明党的消息人士透露，虽然两党已就将中国列为国家安全保障战略中的“战略挑战”的政策达成一致，但有关8月份中国弹道导弹落入日本的专属经济区威胁地区民众安全的表述并不一致，目前仍在协调中。

现行安保战略中对日中关系用“战略互惠关系”加以表述，修改后将被删除，写入构建“具有建设性的稳定关系”。据首相官邸消息人士说明理由称：“从近年来的军事动向来看，比起日中互惠关系更重要的，应该是先让关系稳定下来。”

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