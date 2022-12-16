日本通过新安保法：定中国最大挑战

日本/新安保法/中国/朝鲜/军事

日本政府今天在内阁联席会议上，敲定了面向强化防卫力的新《国家安全保障战略》等3份安保相关文件。法新社评论称，日本新安全战略开辟了加强打击攻击领域，对战后和平主义的安全保卫宪法修改迈出了大步，将引发争议。但日本与时俱进，面对朝鲜以及中国的军事力量威胁，做出安保相应改革。

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据共同社今天报道称，日本政府在16日傍晚的内阁会议上，敲定修改后的外交和安全政策指针《国家安全保障战略》等3份安保文件。其中写明日本将拥有反击能力（对敌基地攻击能力）和增强长射程导弹。为加强防卫力，2023年度起5年间的防卫费增至约43万亿日元（约合人民币2.2万亿元）。文件将中国的军事动向定位为“最大挑战”。安保文件的修改势必招致批评，被指战后一直坚持的“专守防卫”理念名存实亡。首相岸田文雄将在内阁会议后出席记者会，就加强防卫力的意义及财源作出说明。

该报道称，考虑到朝鲜、中国等开发高性能导弹，3份文件中指出原有的弹道导弹防御体系无法应对，强调有必要拥有能摧毁他国疆域内导弹基地等的反击能力。然而，与不成为对他国构成威胁的军事大国的一贯方针能否保持一致留待考验。

3份文件中提出防卫费及相关补充措施的合计预算达到国内生产总值（GDP）2%的目标。岸田16日在官邸出席执政党高层会议时强调，3份文件“将给出坚守本国所必要的防卫力内容”。他还称将确保2027年度的防卫费在8.9万亿日元左右。

共同社称，关于反击能力，文件写入在日本遭武力攻击的情况下，将基于“武力行使的三大条件”，作为防御攻击不得不采取的必要最小限度措施发动。应对时将与美国合作。文件还写明将引入防止网络攻击于未然的“能动性网络防御”，以及探讨为扩大防卫装备品出口而修改规则。

文件指出了台湾海峡和平与稳定的重要性。同时提出为实现“自由开放的印度太平洋”，将与同盟国及志同道合的国家加强关系。

法新社今天对此报道称，日本新的 "国家安全战略 "要求大幅加强日本防卫能力包括反击攻击日本的国家，这标志着日本拥有和平主义宪法但面临日益紧张的区域地缘政治背景的国家的一个转折点。

该报道认为，也许日本安保新理论中最重要的内容是，它希望配备能够在受到攻击时打击海外导弹发射场的更远程导弹。

专家指这将超出日本传统上认为必要的自卫范围。但日本认为，在某些条件下的 "反击 "不会违反其宪法。日本政府已经明确排除了使用先发制人的打击。

法新社说，日本越来越担心中国日益增长的军事力量，北京在台湾问题上提高了威胁。近几个月来，朝鲜还进行了一系列创纪录的导弹发射，包括朝鲜迄今为止最先进的洲际弹道导弹（ICBM），该导弹于11月还落在日本附近。同时，自克里姆林宫2月入侵乌克兰和日本通过对俄罗斯的制裁以来，俄日关系变得冰冷。

法新社说，今年在日本附近也举行了各种俄中海军空中演习。

据法新社认为，北京、平壤和莫斯科毫无悬念可能会对日本的新防卫理论持否定态度。中国外交部发言人王文彬周三说，中国 "强烈反对 "这一政策，它 "背离了日本对与北京的双边关系和共识的承诺"，并 "含有对中国的无端诽谤"。

共同社称，中国驻日本大使孔铉佑早前就警告中国对日本新安保法表示强烈关切。

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