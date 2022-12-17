伊朗当局镇压加剧 法国专家呼吁关注伊朗医生命运

伊朗/阿米尼之死

伊朗因阿米尼之死引发的全民抗议遭到当局残酷镇压。镇压蔓延至伊朗医疗系统。伊朗医生除了因表达支持抗议遭到打击，更因拒绝出具当局强迫虚假证明镇压受害者不是因为遭枪击受伤死亡而遭整肃。法国医学界呼吁国际关注伊朗医生困境。

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据法国数位医学界医生和教授公开呼吁称，伊朗人权、教育医学界同处于危险之中。在将近三个月的时间里，因抗议一名22岁的Mahsa(Jina) Amini遭道德警察逮捕，并在拘禁时不明死亡，伊朗全国抗议不断，伊朗的学术界，如同整个社会，每天都有抗议示威。他们也但都遭到以前所未有的暴力镇压。

伊朗人民正试图表达他们对现有独裁政权和政治的反对。这些抗议均被镇压，妇女、大学生和高中生是抗议中关键力量，他们中大多数被捕的人都在25岁以下，而在过去几个月中至少有45人被捕。

据呼吁称，伊朗学生也是在学校内被捕。

医院的救护车被用来运送镇压人员。更糟糕的是即使在急救中，伤者也会被追杀，因为他们是抗议者，他们并被逮捕。

据呼吁称，伊朗医生受到威胁，他们被迫开具证明证书，需隐瞒受伤和死亡的真实原因。已有许多人被捕，一些死刑或长期徒刑已被宣判。根据几个确凿的消息来源，几名拒绝成为共犯的医生已经被逮捕。

据消息，在伊朗，对示威伤员最基本的医学护理也被视为是共犯。医学护理和大学不再是不可侵犯的围墙了

消息称，经过法院的迅速审判，在违反基本人权的情况下，一位放射科医生被判处死刑。他是在一次示威中被捕，是放射科医生哈米德-加雷赫-哈桑卢博士。他的妻子是一名实验室技术员，是在一次示威中被捕，她被判处25年有期徒刑。

所知还有13个死刑判决是针对年轻的抗议者作出的。而其中一个叫Mohsen Shekari的年轻示威者，只有23岁，已于12月9日被处决。

呼吁说，作为医生和学者，我们伊朗裔的法国医学者提请关注。面对这些侵权行为，我们不能保持沉默，我们谴责并痛斥这些镇压行为。

呼吁说，我们除了表达对伊朗人民的支持，我们还抗议伊朗的医生和教师在从事职业时受到的压力，并反对大规模和任意逮捕学生。我们还呼吁立即暂停所有死刑判决。

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