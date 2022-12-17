美政府多部门表示欢迎日本出台“历史性”安保文件

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日本政府12月16日正式通过新版《国家安全保障战略》等三份安保政策文件，标志该国在战后安保和防卫政策的历史性转变。对此，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）通过声明予以欢迎，并称“日本大幅增加防卫投资的目标也将加强美日联盟并使之现代化”。

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日本政府周五在内阁会议上敲定了面向首相岸田文雄提出的“彻底强化防卫力”目标的新《国家安全保障战略》等3份安保相关文件。其中阐明日本将拥有反击能力（对敌基地攻击能力），力争2026年度部署美制“战斧”巡航导弹，2023年度起5年内的防卫费总额约为43万亿日元等内容。对此，美国政府多部门当天相继发表声明，对日方就安保政策提出的历史性转变表示欢迎。

沙利文在白宫的声明中指出，“今天，日本通过了新的《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》，为加强和捍卫自由开放的印度-太平洋采取了大胆的历史性步骤。该战略提出了岸田首相和日本人民的愿景，即建立一个广泛而强大的伙伴和盟友社区，支持该地区的和平与稳定。日本大幅增加防卫投资的目标也将加强美日联盟并使之现代化”。

沙利文续称，“新战略加强了岸田首相对国际和平和核不扩散的深刻承诺，并为日本在2023年的领导地位奠定了基础，因为日本将在联合国安理会占有一席，并主办七国集团（会议）。我们感谢岸田首相和日本在全世界的领导，包括他们在俄罗斯发动残酷战争时对乌克兰的支持。我们祝贺岸田首相和日本人民的历史性的新《国家安全保障战略》，它将帮助我们和我们的伙伴实现持久的和平、稳定和繁荣”。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）亦发表声明说，“美利坚合众国和美国国务院欢迎日本于12月16日宣布的新的《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》。 正如拜登总统在我们自己的《国家安全战略》中所述，我们的联盟和伙伴关系是我们最重要的战略资产，而日本的新文件重塑了我们联盟在印太地区和世界各地促进和平和保护基于规则的秩序的能力。”

布林肯表示：“我们赞扬日本致力于通过增加对强化作用、任务和能力的投资以及与美国和其他盟国及伙伴更紧密的防务合作来实现我们联盟的现代化，正如这些新文件中所概述的那样”。布林肯称，“日本的战略与我们的战略一致，认识到志同道合的国家之间更紧密的联系对于保护共同的利益和价值观以及应对共同的挑战是至关重要的。我们欢迎日本重视与印太地区和全球范围内更广泛的伙伴进行协调。”

布林肯说，“从阿富汗到乌克兰，在应对全球稳定面临的最紧迫挑战和支持所有珍视基于规则的国际秩序的国家方面，日本是我们不可缺少的伙伴。祝贺日本在使我们的联盟现代化和加强我们应对全球挑战的集体能力方面迈出了这一基础性的新步伐。”

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）发表声明说，“日本新发布的《国家安全保障战略》与《美国国防战略》中概述的愿景和优先事项之间存在重要的一致性，两者都是使美日联盟现代化的持续双边努力的基础，加强一体化威慑，并通过与志同道合的盟友和伙伴合作应对不断变化的地区和全球安全挑战。”

奥斯汀说，“我们支持日本决定获得加强区域威慑力的新能力，包括反击能力。我们也赞同日本决定大幅增加其防卫开支，在2027年达到国内生产总值的2%，并通过建立一个永久性的联合行动总部来提高其自卫队的联合性和互操作性。美日联盟仍然是印太地区和平与繁荣的基石，美国致力于与日本合作，支持两国战略中所承载的目标。”

此外，加拿大外交部和英国驻日大使等第三方也表达了对日方出台新的安保文件，及增加对印太地区安全和稳定承诺的支持。

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