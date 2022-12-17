韩国官员：日本向半岛行使反击能力须经韩方同意

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自首尔方面消息，韩国外交部官员12月16日对日本安保文件中写入拥有“反击能力”（对敌基地攻击能力）一事表示，有关向韩半岛行使反击能力等恐严重影响韩半岛安全和韩国利益的事宜，日本政府必须提前与韩方协调沟通，并获得韩方同意。

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日本政府在周五的内阁会议上，敲定了面向强化防卫力的新《国家安全保障战略》等3份安保相关文件。其中写明拥有反击能力，力争2026年度部署较长射程的美制“战斧”巡航导弹，2023年度起5年内的防卫费总额约为43万亿日元等内容。

据韩联社报导，韩国外交部官员对此表示，这是日本政府首次将拥有反击能力明确写入文件当中，其前提是不背离日本国宪法和相关国际法，坚守“专守防卫”原则。报导称，有意见指出，日本拥有反击能力的前提是部署远程导弹等攻击性武器，这违反日本和平宪法的“专守防卫”原则。

报导指，韩国政府反复强调“注意”到文件中有关“在符合相关原则时才会行使反击能力，坚持‘专守防卫’政策的立场不变”的内容。分析认为，这可视为韩方委婉地敦促日方的防卫政策不应颠覆和平宪法的宗旨。

韩国政府指出，日方在非常时期基于反击能力依据向韩半岛出动战力时，必须先获得韩国政府的批准。报导称，韩国外交部官员反复强调，日本今后的安保政策应遵守和平宪法精神，并朝着为地区和平与稳定作出贡献的方向公开进行。

就日本增加防卫费一事，上述韩方官员表示，正在密切关注相关动向。据他所知，文件还写入韩美日将就朝核武威胁加强合作的内容。该人士称，日本政府已通过两国各级别外交渠道，向韩国政府就此次修改安保文件提前进行说明，后者也阐述了韩方立场。

此外，韩国政府当天还就日本在新版《国家安全保障战略》中主张独岛（日本称竹岛）主权一事提出严正抗议，并敦促日方立即撤回相关主张。

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