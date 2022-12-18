传金正恩拥90核弹 2030年增至160

朝鲜/核武器

朝鲜18日试射固体燃料导弹，加上朝鲜近期军事动作频繁，尤其朝鲜多次主张自身拥有核武，引发国际社会高度关注，更让韩半岛紧张局势不断升温。据韩国国防研究专家前日做出惊人推算，指朝鲜拥有近 90 枚核武，是“斯德哥尔摩国际和平研究所”(Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI)估算的 40 至 50 枚的两倍，并预估 2030 年可以拥有超过 160 枚。

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据台媒新头壳署名陈嫺蓉报道称，韩国智库警告：朝鲜至2030年将拥有核弹增至160枚。

报道引述韩媒《News1》消息，韩国国防研究院（KIDA）现任研究委员李相圭16日透过 2022 年下半季朝鲜军事论坛，讨论朝鲜战略环境与未来核武威胁评估。根据国际原能总署（IAEA）朝鲜安全措施报告书的内容指出，朝鲜去年重新处置使用过后的核燃料。

李相圭表示，直到现在为止北韩所生产的高浓缩铀约 2044 公斤、钸为 68 至 72 公斤，而预估至 2030年 将会生产共 3408 公斤的高浓缩铀、107 至 123 公斤的钸，并分析，“经推测，目前朝鲜持有的核武规模为 88 至 89 枚，至 2030 年为止将约持有 162 至 166 枚。”

据李相圭指出，随着北韩陆续研发出战术核武、超大型核弹头，在技术与战略层面上自然需要再度进行核试验，“从丰溪里核试验场的准备状态、地质稳定性、内外条件等因素来判断，朝鲜将会进行第 7 次核试。”

该报道引述韩国另一名研究专员朴用汉则认为，朝鲜使用核武的目的虽有很大的可能是为了自我防御，然而一旦平壤当局判断美国、韩国联军采用先发制人战术导致其错失使用核武机会，则有相当可能在战事爆发初期就使用核武。最后，朴用汉警告，一旦台湾海峡爆发战争，导致美国在协防时无法适时将军事力量投射在朝鲜半岛，则伺机行动的平壤恐怕将展开积极攻势，在战争爆发初期便使用核武，达到短时间内占领韩国首都圈的效果。

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