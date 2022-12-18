日媒聚焦日本反击能力突破“专守防卫”

日本/《国家安全保障战略》

日本政府解开了长年来的封印。日本将拥有以自卫为目的摧毁他国疆域内导弹基地等的反击能力（对敌基地攻击能力）。不拥有该能力的原有方针发生180度转变的背后原因在于，中国和朝鲜的导弹进一步升级，包括美国在内的亚洲导弹竞争激化，令日本产生危机感。引进多种长射程导弹的计划暗示着日本将向重视攻击力倾斜，看来突破了战后坚持的“专守防卫”。何谓“必要最小限度的防卫力”，界限变得模糊不清。

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据共同社今天报道称，日本将拥有反击能力突破“专守防卫”。日本政府16日以新的《国家安全保障战略》等3份安保相关文件宣告将拥有反击能力，首相岸田文雄当天在官邸召开记者会时强调了此举的正当性称，“这是在宪法、国际法、国内法范围内的应对。”

据岸田还透露，“进行了凭自卫队的能力能否守住本国的模拟演算”。中国拥有大量射程覆盖日本的导弹，而盟友美国因长期受到裁军条约限制，在远东的导弹能力处于劣势。不难想象演算主要对这样的严峻现状进行了分析。

共同社说，美国拜登政府没有掩饰对日本扩大作用的期待感。岸田身边人士强调：“美国急于在亚洲扳回劣势。处于最前线的日本难道还能保持‘听凭安排’？”

不断有批评意见指出，拥有反击能力将导致基于《宪法》第九条的专守防卫理念变得徒有其表。即便如此仍然选择这条道路的岸田或许心有不安，担忧出现突发事态时遭美国抛弃。如果不继续宣称将增强防卫力，就得不到美国的帮助。岸田就3份文件向身边人士坦言，“这是日美同盟新的开始”。

该报道称，岸田的想法如实地体现在3份文件中围绕行使反击能力的表述当中。文件中写明，发动能力时“日美将合作应对”。日本还将购买美制远程巡航导弹“战斧”。在美国等关系密切的他国遭攻击导致日本存亡受到威胁的“存亡危机事态”时，不排除行使反击能力的可能性。由此看来，为消除遭抛弃的担忧，作为“代价”被卷入突发事态的风险将会增大。

据共同社，日本政府在2015年制定了允许行使集体自卫权的安全保障相关法。虽然解释称今后也将坚持“必要最小限度”的原则，但日本能够拥有的防卫力范围依旧模糊不清，而且还在继续一点点地扩大。

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