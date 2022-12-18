日本修改安保三文件 美国盛赞中韩批判

日本安保

16日下午，日本政府批准了《国家安全战略》等三份文件，作为未来十年外交和国防政策的指导方针。 这一方针的核心部分是拥有以自卫为目的摧毁敌方导弹发射场的“反击能力”，将中国的动向评价为“令人深刻忧虑的事项”和“有史以来最大的战略挑战”，这是战后安保政策的重大转变。

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美国国家安全顾问约翰·沙利文当天在一份声明中表示，将“根据日本将国防投资增加到有意义规模的目标来强化日美同盟和实现现代化”。 他还称赞日本修改安保文件是“加强和捍卫自由开放的印太地区的大胆而具有历史意义的一步”。

五角大楼发言人莱德也表达了强烈支持，称“我们已经明确表示，我们广泛支持盟友和合作伙伴加强自卫权的努力。”

另一方面，中国政府对修改后的安保文件将中国描述为“迄今为止最大的战略挑战”，表示了坚决反对的立场。

12月16日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，日方出台的防卫政策文件罔顾事实，背离日方对双边关系的承诺及中日之间的共识，对中国国防建设和正常军事活动等无端抹黑，中方对此坚决反对，已通过外交渠道向日方提出严正交涉。

韩国外交部召见日本大使馆公使，要求就日本政府在内阁会议上决定的3份防卫相关文件作出说明。

16日下午，韩国外交部召见日本驻韩大使馆公使熊谷直树，要求就这三份文件作出说明，并书面阐明韩方立场。

韩国方面指出，“希望以一种有助于和平与稳定的方式透明地进行，同时坚持和平宪法的精神。”

关于反击能力，韩国外交部指出：“有必要事先与韩国方面进行密切磋商和并得到韩国的同意”。

另一方面，对于安保文件中有关竹岛（韩国称为独岛）“为日本固有领土”的描述，韩国外交部发言人以“这是对韩国固有领土独岛的无理主张”为由要求删除。

此外，韩国国防部还召见了一名海上自卫队驻首尔武官，抗议安保文件对竹岛的描述。

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