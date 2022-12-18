通过安保3文件后 日首相拟年初访美与拜登举行会晤

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日本政府在周五的内阁会议上通过了新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》三份安全保障文件。据《日经亚洲》报导，日本首相岸田文雄希望紧接着在明年1月初访美，并与美国总统拜登（Joe Biden）就上述文件中提出的扩军计划等事宜进行会谈。

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如若成行，这将是日美领导人自11月东盟系列会议以来的首次会晤。据预计，岸田文雄推动日本“彻底强化防卫力”将成为议程的首要任务。他的内阁刚刚批准了对三份安保政策文件的更新，这些文件将中国列为“前所未有的战略挑战”，并呼吁对自卫队的导弹项目进行大量投资。

报导引述消息人士的话说，岸田文雄和拜登在白宫进行会谈后预计将举行联合新闻发布会。消息人士说，这次访问可能会在日本众议院预计于1月下旬召开之前进行。岸田预计将向拜登介绍防卫政策审查的情况，其中包括在2027财年将防卫费增加到其国内生产总值（GDP）的2%的目标。

岸田文雄在周五的新闻发布会上表示，“我们将根据这三份文件在日本和美国之间的各个层面进行密切磋商”。他强调：“无论如何，由于《国家安全保障战略》指出，日美同盟仍然是日本安全政策的基石，我们将继续进一步推动日美各领域的防务合作，并进一步加强日美同盟的威慑和应对能力。”

在日本政府宣布通过安保3文件当天，白宫和美政府多部门相继发表声明，对日方的这一决定表示欢迎。美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在白宫的声明中写道，“日本大幅增加防卫投资的目标也将加强美日联盟并使之现代化”。

拜登亦通过推特表示：“在这个关键时刻，美国与日本站在一起。我们的联盟是自由开放的印度-太平洋的基石，我们欢迎日本对和平与繁荣的贡献。”

报导提及，日方同样希望就获取“反击能力”问题与美方进行讨论。在战后与美国的安全联盟体系中，和平主义的日本被描述为持有防御的盾，而美国人则挥舞着剑。岸田文雄主导的政策转变将使日本获得远程打击能力，包括购买美制“战斧”巡航导弹。

此外，拟议的日美峰会还会为明年5月的七国集团广岛峰会打下基础。作为七国集团轮值主席国领导人，岸田文雄打算在广岛峰会之前访问七国集团国家。

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