韩国军方：朝鲜今射两枚新型中程导弹 日美亦齐声谴责

朝鲜试射中程导弹

法新社首尔消息，朝鲜星期天上午向东海试射2枚中程弹道导弹，据韩国军方表示，试射为装载固态引擎的新型导弹，导弹飞行约500公里；另据日本政府推测，两枚导弹都掉落在日本专属经济区外的日本海，并已透过驻北京大使馆管道，向朝鲜提出严重抗议与谴责。

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报道称，韩国军方说，朝鲜今天上午11时13分至中午12时5分左右从平安北道东仓里一带发射2枚中程弹道导弹（MRBM），正是3天前测试固态燃料式高功率火箭引擎的地点。正与美国军方正就相关数据进行分析，考虑平壤近期导弹研发动态，不排除这次试射导弹为装载固态引擎新型中程导弹的可能性。

此外，据韩国统一研究院朝鲜研究室长洪敏（音译）表示，这次试射若射程达到1000公里以上、涵盖日本领土，可能视为对日本的示威，但以高角度发射、射程仅约500公里来看，这次行动更可能是纯粹测试性质。

5年前，平壤当局曾尝试开发新型中程弹道飞弹北极星2号，现在可能重新尝试完善技术缺陷。

另据韩联社援引韩国外交部消息称，在朝鲜试射后，韩美、韩日对朝代表分别举行电话会议，以讨论应对方案。

韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健当天分别同美国国务院对朝政策特别代表星·金、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行电话会议，三方强烈谴责朝鲜发射弹道导弹。这是上月18日朝鲜发射洲际弹道导弹（ICBM）之后，韩美、韩日对朝代表时隔1个月再次强烈谴责朝鲜射弹行为加剧韩半岛乃至地区紧张局势。

三方再次强调，朝鲜类似非法挑衅行径公然违背联合国安理会的相关决议，国际社会一道予以坚决应对极其重要。三方商定为此加强双边、三边沟通与合作。韩美对朝代表则商定维持稳固的联防态势，彻底应对朝鲜发起任何挑衅的可能性。

韩美日本月13日在雅加达举行朝核问题首席代表磋商时，也曾就保持联合防卫态势、加强安全合作，并进一步加大对朝威慑力度达成一致。

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