朝鲜宣布为开发间谍卫星进行了一次新测试

朝鲜/导弹

朝鲜国家媒体周一（12月19号）表示，作为开发间谍侦查卫星 "最后阶段 "的一部分，朝鲜进行了一次 "重要的试验"，并计划在2023年4月完成这一试验。

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韩国和日本军方周日才通报，朝鲜向其东海岸发射了两枚中程弹道导弹，朝鲜朝中社报道，周日的发射是 "开发侦察卫星的一个重要的最后阶段测试"，卫星将于明年4月前完成。

朝鲜国家航空航天发展局（NADA）的一位发言人说，携带 "测试 "卫星的飞船--包括照相机、图像发射器和接收器、控制系统和电池--达到了500公里的高度。他们确认了重要的技术指标，诸如在太空环境中的摄影机操作技术、通讯设备的资料处理和传输能力、地面控制系统的追踪和控制精确度。开发侦察卫星是朝鲜领导人金正恩去年公布的平壤关键国防项目之一。报道称，此次试验的主要目的在于测评卫星的拍摄和数据传输能力，以及地面控制系统。

朝鲜劳动党的官方报纸《劳动新闻》发表了两张黑白照片，似乎是从太空中看到了韩国。

但韩联社引述韩国专家说，朝鲜发布的卫星影像解析度不及地球观测卫星，不仅无法作为军用，甚至不及商用观测卫星水准。韩国航空大学教授张泳根表示，朝方发布的卫星图像分辨率为20米，是用多波长观测技术所拍摄，朝方发布技术含量达到这种水平的韩国卫星图像尚属首次。若相关卫星图像确为在此次试验中所拍摄，那么可以说朝方技术有所升级。但侦察卫星分辨率起码要达到0.5米，而朝方发布的图像太粗糙，甚至难以用于商用对地观测卫星。

今年早些时候，朝鲜进行了两次发射，声称测试了一颗侦察卫星的部件。根据华盛顿和首尔的说法，这些可能是其新的Hwasong-17洲际弹道导弹的部件。

专家们认为，开发这样一颗卫星可以为平壤测试洲际弹道导弹（ICBM）提供掩护，因为洲际弹道导弹有很多相同的技术。韩国联合参谋本部（联参）公报室长金俊洛当天在例行记者会上表示，不管朝方如何称呼该飞行器，其飞行轨迹与中程弹道导弹一致，韩美情报部门正在综合分析朝鲜近期导弹开发动向。

朝鲜今年进行了破纪录的导弹发射次数引发周边国家和国际社会担忧和谴责，华盛顿和首尔几个月来一直警告说，朝鲜可能正在准备进行其第七次核试验，这是五年来的第一次。

自2006年以来，平壤因其核和导弹计划受到联合国安理会的多次制裁。 自2019年关于其核计划的谈判破裂以来，朝鲜领导人金正恩加紧了其被禁止的武器计划。金正恩2022年说，他希望他的国家拥有世界上最强大的核力量，并在9月称朝鲜的核大国地位 "不可逆转"。

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