民调：岸田内阁支持率33% 防卫增税不支持达64%

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据共同社报导，根据其在12月17日和18日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，对于首相岸田文雄宣布的为强化防卫力而增税，64.9%的受访者回答“不支持”，30.0%的人表示“支持”。

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岸田文雄日前表示，为从根本上强化并维持日本防卫力，2027年度起每年度需要约4万亿日元的追加财源，其中逾1万亿日元计划通过增税来筹措。他称，增税将用几年分阶段实施，下年度不会增税。据悉，增税重点将是公司税、所得税和烟草税。

报导指，围绕伴随防卫费增额而增税，认为岸田的说明“不充分”的达87.1%，大幅超过认为“充分”的7.2%。岸田内阁支持率持续低迷，仅为33.1%，与创内阁起步以来新低的上次调查（11月下旬）相同。不支持率减少0.1个百分点，为51.5%。调查结果体现了舆论对岸田突然表明增税一事的反对。

报导提及 ，对于岸田拟把2023年度起5年内的防卫费增至相当于目前1.5倍的约43万亿日元，赞成为39.0%，反对为53.6%。对于政府拟采取部分转用东日本大地震灾后重建财源的形式确保防卫费增额财源，反对达74.5%，赞成为19.5%。

围绕拥有反击能力（对敌基地攻击能力），态度大致一分为二，赞成为50.3%，反对为42.6%。有关拥有反击能力的日本与周边国家的紧张关系，认为会“加剧”的人占61.0%、“不变”占33.9%、“缓和”占3.0%。

就为增加防卫费而增税的决定是否过于仓促的质疑，岸田文雄在周五的记者会上表示，“我认为这个过程没有任何问题。关于三份（安保）文件和大力加强防卫力，我们从去年年底就开始讨论了，正如我刚才提到的，我们已经召开了18次国家安全保障会议（四大臣会议）。我们还在国家安全保障局举行了听证会，并召开专家会议，听取各种意见”。

岸田文雄并指，日本政府今年以来已多次公开表示，将在年底就防卫政策的修订和加强防卫力的措施，及预算和财政来源在年底前作出决定，并告知公众，因此不应感到意外。

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