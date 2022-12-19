澳中建交50周年 澳外长黄英贤将于本周访华

澳大利亚/中国/外交

据澳方介绍，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）本周将到访北京，并与中国国务委员兼外长王毅举行会晤。双方将举行第六轮澳中外交与战略对话。该对话上一次是在2018年举行的。

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯19日通过声明指出，本周是澳中建交50周年纪念日，“1972年，当时的（澳洲）总理高夫·惠特拉姆作出了一个大胆的决定，认识到我们两个国家和人民之间接触和合作的重要性。在此后的几十年里，中国已经发展成为世界上最大的经济体之一，也是澳大利亚最大的贸易伙伴。澳中两国之间的贸易，以及紧密的人民交流、文化和商业联系，为我们两国都带来了巨大的利益。”

澳洲总理府的声明提到，“在最近阿尔巴尼斯总理和习主席在二十国集团（G20）巴厘岛峰会期间进行的建设性会晤的基础上，明天黄英贤外长将应中华人民共和国的邀请前往北京，会见中国国务委员兼外交部长王毅，并举行第六轮澳中外交与战略对话。该对话上次是在2018年举行的。这次会议将与12月21日星期三的（澳中建立）外交关系50周年纪念日相吻合。”

澳洲总理府的声明称，“我们欢迎有机会纪念这个周年纪念日。澳大利亚寻求与中国建立稳定的关系；我们将在可能的情况下进行合作，在必须的情况下提出不同意见，并从国家利益出发进行接触。”

澳大利亚参议院的反对党领袖伯明翰(Simon Birmingham)表示，联盟党欢迎这一消息。他在一份声明中说：“支持一个稳定、繁荣和开放的印太地区，使各国的主权得到尊重，基于国际规则的秩序得到维护，我们双方都能从中获益良多”。他指出，“任何对话的最终考验都在于所取得的成果。”

伯明翰补充说，工党籍外长黄英贤的对华访问还将根据在推进区域安全和尊重国际法方面的进展，以及确保人权问题的“更大透明度”来评判。他说：“澳大利亚还应该继续呼吁中国利用其对俄罗斯的影响力，结束对乌克兰的不道德和非法入侵。”

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