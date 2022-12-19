韩总统府强调：日本对半岛行使反击能力须经韩国同意

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自首尔方面消息，韩国总统办公室12月19日就日本新通过的安保文件写入拥有“反击能力”（对敌基地攻击能力）一事表示，对于直接关系到韩半岛安全和韩国利益的事宜，日本政府理应提前与韩方密切协商或征得韩方同意。

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据韩联社报导，韩国总统室相关人士在周一例行记者会上作出如上表述。该官员表示，总统室深知韩国国内舆论担忧，日方的相关讨论应基于和平宪法精神，朝着有利于地区和平与稳定的方向，公开透明地进行。该官员还表示，日本此举在一定程度上针对朝鲜接连挑衅造成的不稳定局势，因此正在韩美日安全合作的大框架下就此进行后续磋商。

韩国外交部官员16日已率先指出，就日方拥有“反击能力”一事，有关向半岛行使反击能力等恐严重影响韩半岛安全和韩国利益的事宜，日本政府必须提前与韩方协调沟通，并获得韩方同意。

日本政府16日在临时内阁会议上通过了旨在加强防卫力的新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力整备计划》三份安全保障文件，其中写入了拥有“反击能力”等。报导指，被韩联社问及“日方若向朝鲜行使反击能力是否会与韩方协商”时，日本政府相关人士回答称，日本行使自卫权不需获他国批准，引发争议。

在此情况下，韩国总统室再次强调“对韩半岛的攻击须获得韩方同意”的立场。总统室前一日曾表示，日本自行判断行使反击权可在韩美日安全合作的大框架下进行磋商。报导提及，而总统室上述表态进一步明确韩国政府的既有立场，这是因为舆论担心半岛有事时，日本部队介入的可能性。

日本首相岸田文雄在16日内阁会议后的新闻发布会上就拥有“反击能力”表示，“我们迄今建立的导弹防御系统的重要性不会改变。然而，导弹技术正在迅速发展，包括高超音速滑翔武器和以不规则轨迹飞行的导弹。还有一次发射大量导弹的饱和攻击的可能性。在如此恶劣的环境下，作为震慑敌人进攻的反击能力，在未来将不可或缺。”

岸田当天在会上还提及，“关于我们决定具备的反击能力，我们在《国家安全保障战略》中有详细写明，包括它的定义，在什么情况下可以使用。只有在受到对手的武装攻击时才使用防卫力，并将反应限制在自卫所需的最低限度，也将保留的防卫力限制在自卫所需的最低限度，等等。这是符合宪法精神的被动防御战略立场，是日本防卫的基本方针，相信今后也不会改变”。他补充说：“我们的反击能力也是基于这个理念，我们将继续坚持‘专守防卫’的方针”。

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