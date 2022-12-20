日本2023年度防卫费弹药经费将增至近4倍

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日本政府已就2023年度预算案的防卫费展开协调，拟作为包括长射程导弹在内的弹药经费纳入8283亿日元（约合人民币422亿元）。这是提高日本自卫队持续战斗能力（继战能力）的一环，近年维持在2000亿日元前后的该项经费将增至近4倍。为强化防空能力而新建“宙斯盾系统搭载舰”的经费纳入2208亿日元。相关官员于12月19日向共同社透露了上述消息。

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报导称，扩充弹药预算是考虑台湾海峡局势等因素，认为库存储备在出现突发事态时可能会不足的判断。原来优先获取战机等新装备品的防卫力整备方向发生转变，或有必要作出说明。

日本下年度防卫费将达到创新高的约6.8万亿日元（包括美军整编经费）。考虑到新通过的《国家安全保障战略》写明拥有反击能力（对敌基地攻击能力），其中为长射程导弹计入大量经费，包括美制“战斧”巡航导弹的购置费2113亿日元等。

报导指，纳入弹药费的有日本陆上自卫队12式陆基反舰导弹延长射程的“改良型”开发费338亿日元，以及用于量产的939亿日元。较原有鱼雷提高安静性且难以被探测到的新型鱼雷采购费为86亿日元。长射程导弹因较为大型，所需的保管库完善费为58亿日元。

有关持续战斗能力，从无法使用的自卫队装备品上拆解零件用于修理其他的“拆件式维护”反映出零部件不足的问题，为消除这样的问题将确保相当于2022年度原始预算近2倍的2.0355万亿日元装备维护经费。

此外，“宙斯盾系统搭载舰”替代陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划，到2028年度将有2艘入列。下年度将计入相关零部件的购置费。

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