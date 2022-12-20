时隔4年 美军再将F-22隐形战机投入美韩军演

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美军时隔4年出动F-22隐形战机参与韩美军演，韩国媒体分析，朝鲜近期公开固体燃料火箭引擎、侦查卫星等研发试射，提高挑衅强度，这次军演可能是为了向朝鲜发出强烈警告。

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韩联社报道，韩国国防部20号表示，美国空军这次派出部署于日本冲绳县嘉手纳基地的F-22来韩，与美军B-52H轰炸机参与在济州岛西南方韩国防空识别区（KADIZ）一带进行的韩美联合空军训练。韩国军方则派出F-35A及F-15K等战斗机。

美军在常驻日本嘉手纳基地的F-15战斗机退役后，改以阿拉斯加基地的F-22巡迴派守嘉手纳基地的方式取代。报道称，美军B-52H轰炸机在军演后已返航，F-22本周则将续留韩国，与韩国空军进行训练，主要强化因应朝鲜核武及导弹威胁。韩国国防部指出，这次演习有助韩美双方熟悉最新型战斗机的隐蔽程序，提高双边战略资产的应用与联合作战能力。

报道将F-22称为“最强”战机，美军曾在2018年5月派出8架F-22参与韩美联合军演，这次则是时隔4年再次来韩。

据韩媒分析，这次军演可能是为回应朝鲜近期愈见升温的挑衅行动。

韩国国防部表示，此次联合空演在韩美国防部门的紧密协商下进行，在美国延伸威慑资产——战略轰炸机出动韩半岛的情况下，韩美最尖端的战斗机熟悉掩护战略资产的流程，从而为提高韩美互操作性及联合作战执行能力做出贡献。

韩联社报道还引述国防部表示，韩美上月在第54次韩美安保会议（SCM）上商定将提高向韩半岛及其周边地区出动美国战略资产的频率和强度，以求达到相当于在半岛长期部署美国战略资产的效果。B-52H和F-22战机此次飞临韩半岛也是加强美国延伸威慑执行力的一环。韩美将继续加强包括延伸威慑在内的韩美同盟的力量，进一步巩固对朝鲜核导威胁的联防态势。

韩国日前捕捉到朝鲜发射2枚中程弹道导弹，军方研判可能是搭载固态燃料引擎的新型导弹，朝鲜官媒则声称是为研发侦查卫星发射载体。

朝鲜领导人金正恩胞妹，金与正朝鲜劳动党中央委员会副部长20号发表谈话，批评韩国意图推动制裁破坏朝鲜武器发展，并暗示可能以正常角度发射洲际弹道导弹（ICBM）。金与正还爆粗口回应韩专家提出的“远程导弹与运载火箭本质上相同”说法，称这简直荒诞无稽，并反问世上难道还有用气球将卫星发射升空的技术？她警告韩方最好谨言自重，少胡说乱道。

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