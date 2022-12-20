朝鲜谴责日本将拥有反击能力纳入国安战略

朝鲜/日本/军事安全

朝鲜周二20号谴责日本的新国家防卫战略是对国际和平的 "严重 "威胁，"从根本上改变了 "地区安全环境，并警告说将采取 "实际行动 "作为回应。

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法新社首尔报道，上周日本提出了新的国防政策，在未来五年内大幅将提高包括反击能力在内的军事能力，目的是应对来自两个核大国中国和朝鲜的威胁。

对此，朝鲜外务省发言人在一份声明中说："日本正在制造一场严重的安全危机......通过采取一种新的安全战略，有效地将拥有对其他国家的先发制人的打击能力正式化……日本新的侵略路线的正式化从根本上改变了东亚的安全环境。” 朝鲜外务省同时认为，日本所主张的“反击能力”与主权国家合法行使自卫权毫不相关，而是指可对他国主动发起攻击的能力。这份声明还指出，东京将意识到这种 "选择（是）非常危险和错误的，同时也警告说平壤 "将继续通过具体行动显示其关切和不悦的程度。”

日本的新战略文件警告说，莫斯科在亚洲的军事立场及其与中国的合作是 "一个严重的安全问题"。

白宫则表示，这次大修将 "加强 "日本与美国的军事联盟并使之现代化。

日本共同社12月16号报道称，日本政府在当天的内阁会议上敲定修改后的外交和安全政策指针《国家安全保障战略》等3份安保文件。其中写明日本将拥有反击能力（对敌基地攻击能力）和增强长射程导弹。为加强防卫力，2023年度起5年间的防卫费增至约43万亿日元（约合人民币2.2万亿元）。文件将中国的军事动向定位为“最大挑战”。安保文件的修改势必招致批评，被指战后一直坚持的“专守防卫”理念名存实亡。首相岸田文雄将在内阁会议后出席记者会，就加强防卫力的意义及财源作出说明。

该报道称，考虑到朝鲜、中国等开发高性能导弹，3份文件中指出原有的弹道导弹防御体系无法应对，强调有必要拥有能摧毁他国疆域内导弹基地等的反击能力。然而，与不成为对他国构成威胁的军事大国的一贯方针能否保持一致留待考验。

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