韩国政府调查国内中国“国外警察站”情况

韩国/社会/中国

总部设于西班牙的非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）近期发布报告称中国在包括韩国在内的海外多国设立“国外警察站”。据韩联社记者20日获悉，韩国政府正在对国内情况进行全面调查。

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据韩联社报导，在这次调查中，军警反间谍组织和外交部等相关政府部门同步出动。如果事实调查结果显示中方在韩国设有“秘密警察站”，可能对两国关系产生重大影响，包括侵犯主权和妨碍司法公正。

此前，“保护卫士”9月发布一份报告称，中国在21个国家设立54个警察站，之后于11月份再发布一份报告称，新发现中方在包括韩国在内的48个地方增加设施。中方“国外警察站”分布于53个国家，共102个以上。

中国外交部发言人汪文斌10月26日表态称，所谓“国外警察站”，其实是涉侨事务海外服务站。据了解，受新冠疫情影响，不少海外中国公民无法及时回国办理驾驶证换领等业务。为解决旅居海外侨胞实际困难，中国地方有关部门开通了网上办证服务平台。“保护卫士”则在报告中称，中方已在新冠疫情爆发几年前开始设立“国外警察站”。

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