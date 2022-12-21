塔利班宣布禁止阿富汗妇女上大学，立即停止上课

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塔利班政府高等教育部代理部长内达·穆罕默德·纳迪姆（Neda Mohammad Nadeem）在12月20日公布的一封信中，命令全国所有私立和公立大学立即禁止妇女上课，直到进一步通知。阿富汗的女大学生们说，她们的学校已经通知她们从星期三开始停止上课。

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塔利班政府高等教育部发言人哈什米（Ziaullah Hashmi）在推特上发布了这封信，并在给美联社的信息中确认了其内容，但没有提供进一步的细节。这一决定肯定会损害塔利班在该国陷入不断恶化的人道主义危机时赢得潜在国际援助提供者认可的努力。国际社会已经敦促塔利班领导人重新开放学校，并给予妇女和女孩进入公共空间的权利。

塔利班宣布的针对妇女的大学禁令是在阿富汗女孩参加高中毕业考试数周后发布的，尽管自去年塔利班接管该国以来，她们一直被禁止进入教室上课。塔利班起初承诺实行更加温和的统治，尊重妇女和少数民族的权利，但他们广泛实施了对伊斯兰教法的严格解释。他们禁止女孩上初中和高中，限制妇女从事大多数工作，并命令她们在公共场合从头到脚地穿戴。妇女还被禁止进入公园、游乐场和健身房等公共场所。

喀布尔敦亚大学一名学习经济学的女大学生向《华尔街日报》表示：“我从今天早上开始就没有吃东西，我无法停止哭泣。这是我生命中最糟糕的损失”。她说，“阿富汗的女孩还不如回到马厩里养牛。在喀布尔被塔利班攻陷后，来上大学是我唯一的希望。不幸的是，这个小小的希望也被从阿富汗女孩手中夺去了。”

楠格哈尔大学新闻与传播专业的一名大三女学生说：“我无法实现我的梦想，我的希望。一切都在我眼前消失，而我却无能为力”。她补充说：“作为一个女孩是一种犯罪吗？如果是这样的话，我希望我不是一个女孩”。她向美联社记者表示，“我父亲对我有梦想，他的女儿将来会成为一名有才华的记者。现在这一切都被摧毁了。所以，你告诉我，一个人在这种情况下会有什么感受？”

这名大三学生补充说，她还没有失去所有的希望。“上帝保佑，我将以任何方式继续我的学习。我正在开始网上学习。而且，如果不成功，我将不得不离开这个国家，去另一个国家，”她说。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)谴责了这一决定，称这是塔利班的又一次“违背承诺”，是“非常令人不安的”举动。古特雷斯说：“很难想象，如果没有妇女的积极参与和教育，一个国家如何能够发展，如何能够应对它所面临的所有挑战。”

据悉，阿富汗驻联合国席位仍由前总统加尼（Ashraf Ghani）领导的前政府把持，尽管塔利班要求在联合国代表该国，但最近又被推迟了。阿富汗临时代办法伊克（Naseer Ahmed Faiq）在联合国发言说，这一宣布“标志着侵犯全人类最基本和普世人权的新低点”。

同日，塔利班释放了两名被扣押的美国人，拜登政府称这是对华盛顿的善意姿态。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price)拒绝透露这两名获释美国人的身份，以尊重他们的隐私。他说，释放并不是为了换取任何阿富汗囚犯或金钱。

普莱斯强调，“塔利班已经永久地将阿富汗妇女判处在一个更黑暗和更贫瘠的未来，没有机会”。他在周二的简报会上说，美国谴责“塔利班禁止妇女上大学这一不可辩解的决定”。

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