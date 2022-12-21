联合国安理会通过首个关于缅甸的决议 敦促释放昂山素季

缅甸-昂山素季

联合国安理会周三通过了几十年来第一份关于缅甸局势的决议，呼吁该国结束暴力，并释放包括前领导人昂山素季在内的所有政治犯。

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联合国安全理事会此前从未能克服对该国的分歧以通过一项决议，也从未超越发表正式声明的阶段。

星期三提交安理会的决议以12票赞成、0票反对获得通过。中国和俄罗斯投了弃权票，放弃了本来可以阻止该倡议的否决权。

77岁的诺贝尔和平奖得主昂山素季在2021年2月的军事政变中作为政府首脑被捕，这次政变结束了这个东南亚国家十年的民主过渡。

从那时起，缅甸一直受到混乱和暴力的困扰，其经济也是一塌糊涂。据当地一个非政府组织称，有超过2500名平民被安全部队杀害。

该决议以前总统温敏和昂山素季为例，"敦促 "军方 "立即释放所有被任意拘留的囚犯"。

文本还要求 "立即停止一切形式的暴力"，并呼吁 "所有各方尊重人权、基本自由和法治"。

文本还要求 "立即停止一切形式的暴力"，并呼吁 "所有各方尊重人权、基本自由和法治"。

12月初，缅甸军政府至少判处7名学生死刑，使该国等待处决的囚犯人数达到139人。新的判决是在7月处决四人之后作出的，其中包括前议员骠骑兵和民主活动家觉敏宇。他们是约30年来在缅甸被处决的第一批人。

据外交官们说，联合国安理会唯一通过的针对缅甸决议可以追溯到1948年，涉及其作为大会成员的批准。

2008年，由于俄罗斯和中国的否决，一项决议未能获得通过。2018年，英国在逃往孟加拉国的罗兴亚难民危机后提出了另一项倡议，但该文本未能进入投票阶段。

据联合国观察员称，为确保本次提案通过，对提案进行了若干修正。 例如，关于安理会决心在缅甸不遵守决议的情况下使用其所有权力的措辞被删除。

一些成员还反对一项要求联合国秘书长每60天向安全理事会报告该国局势的规定。在其通过的版本中，该决议呼吁秘书长或其特使与东南亚国家联盟协调，在2023年3月15日之前提交报告。

在投票前不久，联合国秘书长古特雷斯通过其发言人表示，他 "极为关注该国的局势"，尤其是 "不断恶化的人道主义和人权状况"。

他补充说，"安全理事会在在缅甸 问题上以强有力的、统一的声音发言的任何机会都是非常受欢迎的"。

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