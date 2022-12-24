塔利班进一步禁止妇女在非政府组织工作

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塔利班政府12月24日下令所有在阿富汗的外国和国内非政府组织暂停雇用妇女，据称是因为一些女性雇员没有正确佩戴伊斯兰头巾。塔利班当局还宣布禁止“成年女孩”在首都喀布尔的清真寺参加宗教课程。这些禁令是阿富汗新统治者对妇女权利和自由的最新限制性举措，在塔利班禁止女性在全国各地的大学就读后仅几天，这些禁令就出台了。

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塔利班当局20日宣布禁止阿富汗妇女就读大学，在校女大学生立即停课后，这一禁令引发了在该国主要城市的女性抗议，以及男大学生和老师通过拒绝参加考试甚至辞职的方式所进行的声援。联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）及多个联合国机构纷纷就此表达担忧与愤慨，并敦促阿事实上的当局保障妇女和女孩接受各级教育的平等权利。古特雷斯20日晚通过发言人发表声明称，剥夺妇女和女孩的教育不仅是对其平等权利的侵犯，还会对整个阿富汗的未来产生破坏性的影响。

据美联社报导，禁止妇女在阿富汗境内非政府组织供职的禁令来自塔利班政府代理经济部长卡里·丁·穆罕默德·哈尼夫（Qari Din Mohammed Hanif）所发表的一封信，信中说，任何被发现不遵守该命令的机构将被吊销在阿富汗的营业执照。该部的发言人阿卜杜勒·拉赫曼·哈比卜（Abdul Rahman Habib）向美联社证实了这封信的内容。

塔利班经济部称，该部门收到了关于为非政府组织工作的女性工作人员没有佩戴“正确的”希贾布（hijab）伊斯兰头巾的 “严重投诉”。目前还不清楚这项命令是适用于所有妇女，还是只适用于在非政府组织工作的阿富汗妇女。由于担心塔利班的最新举措可能成为全面禁止阿富汗妇女离开家庭的垫脚石，更多细节没有立即公布。

一个向年轻人介绍性别暴力等社会问题的女培训师尼亚扎伊（Maliha Niazai）对此表示，“这是一个令人心碎的消息，我们不是人吗？为什么他们要以这种残忍的方式对待我们？” 这位25岁的年轻人在阿富汗Y-Peer公司工作，住在喀布尔。尼亚扎伊说，她的工作非常重要，因为她在为国家服务，而且是唯一支持她家庭的人。尼亚扎伊问道：“在这个公告之后，官员们会支持我们吗？如果不会，那他们为什么要夺走我们嘴里的饭？”

另一位非政府组织工作人员，一名来自贾拉拉巴德市的24岁的挪威难民理事会工作人员说，这是我“一生中最糟糕的时刻”。她说：“这份工作给我带来的不仅仅是......生活，它是我所有努力的代表”。她因为担心自己的安全而拒绝透露自己的名字。

联合国谴责了塔利班当局针对妇女的这一最新禁令，并表示将寻求与塔利班领导层会面，以获得一些澄清。联合国在一份声明中说：“剥夺妇女选择自己命运的自由意志，剥夺她们的权力，把她们系统地排除在公共和政治生活的所有方面，使国家倒退，危及在该国实现任何有意义的和平或稳定的努力。”

在另一项法令中，塔利班政府朝觐和宗教事务部发言人法齐尔·穆罕默德·侯赛尼（Fazil Mohammad Hussaini）周六晚些时候宣布，“成年女孩”被禁止在喀布尔的清真寺参加伊斯兰课程，尽管她们仍然可以去独立的伊斯兰学校（madrassas）。他没有提供进一步的细节，也没有详细说明禁令所影响的年龄，以及如何执行，更没有解释为什么这项措施只适用于喀布尔的清真寺。

据目击者说，周六早些时候，塔利班安全部队使用水炮驱散了在西部城市赫拉特抗议禁止妇女接受大学教育的妇女。据目击者称，周六约有二十几名妇女前往赫拉特省省长家抗议该禁令。当她们被发射水炮的安全部队逼退时，许多人高喊着：“教育是我们的权利”。与美联社分享的视频显示，这些妇女尖叫着躲在一条小街上，以躲避水炮。然后她们继续抗议，并高呼“可耻！”

赫拉特省省长发言人哈米杜拉·穆塔瓦基尔（Hamidullah Mutawakil）声称，只有4到5名抗议者参加了抗议。他称，这些人“没有任何目的，他们只是来这里拍电影”。他没有提及对妇女的暴力或使用水炮的情况。

国际上对塔利班当局对阿富汗妇女实施大学禁令进行了广泛的谴责，包括沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋和卡塔尔等穆斯林占多数的国家，以及来自美国和其他七国集团国家的警告，即该政策将对塔利班造成影响。

尽管塔利班起初承诺实行更加温和的统治，尊重妇女和少数民族的权利，但自2021年8月夺取政权以来，他们广泛实施了对伊斯兰教法的严格解释。他们禁止女孩上初中和高中，现在是大学，还禁止妇女进入大多数就业领域。

阿富汗妇女还被命令在公共场合从头到脚地穿衣服，并被禁止进入公园和健身房等公共场所。阿富汗社会虽然在很大程度上是传统的，但在过去20年美国支持的政府中，社会越来越多地接受了女孩和妇女的受教育权力。

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