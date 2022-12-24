日政府批准2023财年初步预算，防卫费创新高逾6.8万亿日元

日本/政治/亚洲

日本政府12月23日批准了创纪录的下一财年初步预算，总额约为114.4万亿日元（约合8630亿美元），其中包括防卫费开支的大幅增加，创纪录的达到6.8219万亿日元（约合510亿美元）。从明年4月开始的2023财年预算包括与托管美国军事基地有关的防卫费支出，相当于2022年度原始预算—5.4万亿日元的1.26倍，连续11年上升。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，面向首相岸田文雄提出的“彻底强化防卫力”目标，日本政府已决定今后5年的防卫费将达约43万亿日元，2023年度是首个提高年度，以便在2027财年达到其国内生产总值（GDP）2%的目标。长期以来，日本每年的防卫费上限为GDP的1%左右，或略高于5万亿日元。

日本已承诺购买美制“战斧”巡航导弹，直到其部署国产的导弹。岸田文雄在5月的日美东京峰会上告诉美国总统拜登（Joe Biden），日本将确保“相当程度地”增加防卫费，以“彻底强化防卫力”。此次，有338亿日元分配用于改进日本陆上自卫队的“12式陆基反舰导弹”研发，939亿日元用于其批量生产。

“12式陆基反舰导弹”的射程从目前的100多公里扩展到1000公里后，预计将在未来的反击能力中发挥核心作用。日本防务省的目标是在2026财年开始为陆上自卫队装备改进版导弹。

在此之前，日本将使用“战斧”巡航导弹，并拨出2113亿日元用于从美国购买这些导弹。然而，防务省尚未披露日本在下一财年将采购多少美制“战斧”导弹。为了保卫日本西南部的偏远岛屿，2003亿日元被分配用于开发“高速滑翔弹”武器，585亿日元将用于研究难以拦截的高超音速导弹。

约220亿日元将被指定用于计划中的各种类型的无人机示范测试，以实现其实际用途，包括37亿日元用于测试监视无人机，30亿日元用于测试监视和攻击入侵者的无人机。

作为加强导弹防御系统努力的一部分，2208亿日元用于开发两艘新的海上自卫队驱逐舰，以配备宙斯盾导弹拦截系统。这些舰艇将被建造，以替代已放弃的美制陆基“宙斯盾”导弹防御系统。在当地的强烈反对下，日本放弃了于2020年在该国东北部和西部部署两个陆基导弹防御系统的计划，理由是技术问题和不断膨胀的成本。

作为提升自卫队持续战斗能力（续战能力）的措施，弹药经费计入8283亿日元。近年维持在2000亿日元前后的该经费增至近4倍。另有2.0万亿日元用于对防卫装备的维护。这两项预算分别比2022财年的2480亿日元和1.1万亿日元有所跃升。

据路透社报导，为了筹款建设军事设施或建造军用舰船，日本政府决定在2023财年发行超过4340亿日元的建设债券，而发行这种债券通常是用于基础设施建设而不是用于军事装备的采购。

“我认为这些舰船可以被视为资产，值得要求人民来分担费用，”日本财务大臣铃木俊一在回答记者提问时表示。“今年以来，预算对债券发现的依赖实际上有所改善…我不认为国防开支过度了”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅