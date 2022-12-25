中国海警船在钓鱼岛海域航行超过三天 创10年新高

钓鱼岛争议

中国海警船自22日航行进入钓鱼岛（尖阁诸岛）周边海域，直到星期天25日上午才离开，据日本共同社指出，此次「入侵」长达72小时45分，创下日本政府2012年「国有化」钓鱼岛列屿后的新高纪录。

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据日本放送协会（NHK）早些时候报导，日本第11管区海上保安本部表示，12月22日当地时间上午9时30分过后，两艘中国海警船在钓鱼岛列屿赤尾屿（日方称尖阁诸岛大正岛）海域「入侵」日本「领海」。

该报道称，中国方面12月23日上午派另外两艘海警船进行替换，截至今天清晨5时止，两艘海警船在离赤尾屿附近的日本渔船约8公里到11公里处航行。日本海上保安本部持续在日本渔船附近部署巡逻船，在确保日本渔船安全同时，持续警告及要求中国海警船驶离该海域。

随后共同社报道说，第11管区海上保安总部（那霸）25日发布消息称，此前驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海的中国海警局2艘船，于当天上午10点15分左右相继驶出领海，进入外侧的毗连区。连续进入领海时间达72小时45分，为2012年9月尖阁国有化以来最长。

据11管区介绍，另外2艘中国海警船22日上午9点35分左右进入领海，23日上午与此次驶离的2艘进行了交替。这2艘船跟随1艘日本渔船的动向航行，海保巡逻船发出警告，要求其驶离领海。这是中国公务船今年第37天驶入尖阁周边领海。

在毗连区总计发现4艘船航行，其中1艘搭载了类似机关炮的装置。这是连续7天在尖阁周边发现中国公务船。

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