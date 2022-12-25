钓鱼岛争议

中国海警船在钓鱼岛海域航行超过三天 创10年新高

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Chinese marine surveillance ship Haijian No. 51 (C) sails near Japan Coast Guard vessels (R and L) and a Japanese fishing boat (front 2nd L) as Uotsuri island, one of the disputed islands, called Senkaku in Japan and Diaoyu in China, is background, in the
Chinese marine surveillance ship Haijian No. 51 (C) sails near Japan Coast Guard vessels (R and L) and a Japanese fishing boat (front 2nd L) as Uotsuri island, one of the disputed islands, called Senkaku in Japan and Diaoyu in China, is background, in the Reuters/路透社
作者： 夏榕
4 分钟

中国海警船自22日航行进入钓鱼岛（尖阁诸岛）周边海域，直到星期天25日上午才离开，据日本共同社指出，此次「入侵」长达72小时45分，创下日本政府2012年「国有化」钓鱼岛列屿后的新高纪录。

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据日本放送协会（NHK）早些时候报导，日本第11管区海上保安本部表示，12月22日当地时间上午9时30分过后，两艘中国海警船在钓鱼岛列屿赤尾屿（日方称尖阁诸岛大正岛）海域「入侵」日本「领海」。

该报道称，中国方面12月23日上午派另外两艘海警船进行替换，截至今天清晨5时止，两艘海警船在离赤尾屿附近的日本渔船约8公里到11公里处航行。日本海上保安本部持续在日本渔船附近部署巡逻船，在确保日本渔船安全同时，持续警告及要求中国海警船驶离该海域。

随后共同社报道说，第11管区海上保安总部（那霸）25日发布消息称，此前驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海的中国海警局2艘船，于当天上午10点15分左右相继驶出领海，进入外侧的毗连区。连续进入领海时间达72小时45分，为2012年9月尖阁国有化以来最长。

据11管区介绍，另外2艘中国海警船22日上午9点35分左右进入领海，23日上午与此次驶离的2艘进行了交替。这2艘船跟随1艘日本渔船的动向航行，海保巡逻船发出警告，要求其驶离领海。这是中国公务船今年第37天驶入尖阁周边领海。

在毗连区总计发现4艘船航行，其中1艘搭载了类似机关炮的装置。这是连续7天在尖阁周边发现中国公务船。

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