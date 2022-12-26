印度出现中国返乡染疫首例 专家：中国新冠病毒传速或是全球第一

印度疫情

2022年12月21日，在中国北部河北省涿州市的保定市第二中心医院患新冠住院的病人。

继印度政府24日宣布来自中国、香港、日本、韩国和泰国的国际旅客须接受核酸检测后，据中央社26日报道，印度出现自中国返乡者染病首例，引起民众忧虑。此外，公卫专家指出，目前中国新冠病毒传播速度可能是全球第一，这是其他国家、地区都未曾经历过的。

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据报道，确诊的印度男子现年40岁，在中国工作，23日返回家乡阿格拉省（Agra）度假，阿格拉省卫生厅已证实这名男子确诊，正居家隔离治疗中，接触者也被要求赴附近医疗机构自行接受检测。

阿格拉省卫生厅表示，这名男子并未出现感染症状，至于感染哪种病毒株仍在确认中。

为此，阿格拉省已开始加强公共场所的防疫措施，包括在火车站、公车站、机场抽检旅客，阿格拉省著名的旅游景点泰姬玛哈陵（Taj Mahal），也已开始针对外国游客进行检测。

印度总理莫迪星期天在例行全国演说中，提醒民众提高防疫意识，勤洗手、保持社交距离、恢复戴口罩的习惯，也指示各国际机场严加把关。

为防止在中国盛行的BF.7变异株入境，印度各国际机场日前已开始对2%的入境国际旅客进行抽检，至于来自中国、香港、泰国、日本及韩国的旅客，则需强制检测。

截至今天上午8时的24小时期间，全印度通报新增病例仅为4例、无人因疫死亡，仍维持在低水平，目前治疗中病例3428例。

印度自疫情爆发以来，染疫者累计达到4468万人次、53万人死亡，近1年来染疫数字持续稳定下降，专家认为这可归因于政府疫苗政策奏效，以及群体免疫。

专家认为，新冠病毒变异株的致死率一般不高，中国的封城政策让人民鲜少接触病毒，加上中国疫苗效力不如预期，导致疫情在突然解封后大爆发。

另外，美国对外关系委员会全球卫生高级研究员黄严忠在医学媒体「医学界」25日报导中表示，目前中国新冠病毒传播速度可能是全球第一，这是其他国家、地区都未曾经历过的，美国6个月内达到25%民众感染Omicron，有预测提到，北京将在明年1月中旬达到感染高点，按现在的情形，可能已经实现了。

他强调，没有办法阻止感染爆发，能做的就是透过分流措施和其他一些能短期见效的手段去压低感染峰值，并降至医疗体系能承受的水平内。

他说，Omicron在中国快速传播有几个因素，包括防疫松绑前很少有人有感染史、早前接种疫苗效力较弱、大多数人打完3剂至今超过半年；现在强调打第4剂，建议尽量采用异源序贯接种方式（指接种与之前疫苗技术不同的疫苗）。不过，根据前期经验，完成一轮接种差不多要4至5个月，到时候这波疫情也差不多结束了。

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