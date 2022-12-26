尼共主席普拉昌达第三次出任尼泊尔总理

尼泊尔共产党

尼泊尔前毛派游击队领导人，尼共（毛主义中心）主席普拉昌达（Pushpa Kamal Dahal）在周日（12月25号）被总统提名后，周一第三次宣誓就职为尼泊尔总理。

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该国总统班达里（Bidya Devi Bhandari）的发言人告诉法新社，68岁的普拉昌达已被任命为总理，并于周一下午4点（格林尼治标准时间上午10点15分）宣誓就职。

11月20日议会选举后，76岁的前总理谢尔-巴哈杜尔-德乌帕的执政联盟失去了多数席位，尽管他的尼泊尔大会党仍然是最大的政党。但选民们惩罚了被指责在经济不景气、旅游业被新冠疫情破坏以及通货膨胀上升的情况下无所作为的老龄化政治精英。

普拉昌达离开先前所属联盟，并在反对派共产党联合马列派（UML）和其他5个小党支持下，25日意外成为尼泊尔总理。

这是普拉昌达第3次出任尼泊尔总理。他在内战期间（1996-2006年）在丛林中躲藏多年，内战造成近17000人死亡，并导致尼泊尔的君主制结束。2006年和平协议签订后，普拉昌达将他的毛派革命运动转变为一个政党，并在2008年至2009年和2016年至2017年期间短暂担任总理。

毛派中心党高阶干部、预计将出任内阁部长的希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示，新政府将与中国、印度保持同样亲近的关系，并强调施政重心将放在“遏制通膨、维持储备、增加资本支出、缩小贸易逆差与降低利率上”。数名他党领导人也表示同意希瑞斯塔。

印度是尼泊尔最大贸易与经济伙伴。印度总理莫迪是首先祝贺普拉昌达的领导人之一，他在推特发文表示“期待与你共事，一同强化印度与尼泊尔的友谊”。

一名中国驻尼泊尔加德满都外交官也在推特上恭贺普拉昌达。

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