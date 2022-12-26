昂山素季案审理结束 周五宣判 最高可判75年

缅甸/昂山素季

昂山素季,2016年6月在老挝东盟外长会议上

缅甸对被废黜的前领导人昂山素季18个月的审判于周一结束，这位1991年诺贝尔和平奖得已经因一连串的指控被判处26年监禁。一位司法界人士告诉法新社，针对昂山素季的其余五项腐败指控判决将于本周五作出，这也是被人权团体称为政治性审判的预期结束点。她最高可面临追加75年刑期.

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自从缅甸军方2021年2月推翻昂山素季民选政府，结束这个东南亚国家短暂的民主时期以来，77岁的昂山素季一直遭到囚禁。迄今已被判定犯有共14项罪行，包括腐败、选举欺诈、非法进口对讲机、侵犯国家机密和违反反新冠疫情限制规定等，到目前为止每一项都认定有罪，已判处她26年刑期。她被关押在首都内比都的一所监狱中，审判正在这里进行。

昂山素季的律师和军政府的律师于周一就最后五项剩余的腐败指控提出 "最终论据"。一位了解案情的人士告诉法新社，缅甸军政府法庭经过18个月审理，30日将对昂山素季被控的其余5项罪名做出最终判决。

消息人士表示，昂山素季出庭时，健康情况似乎良好。

人权组织批评这场审判是骗局。联合国安全理事会21日通过决议案，要求缅甸军政府释放昂山素季。这是安理会自军方政变以来，首次针对缅甸通过的决议案。

这也是安理会今年相对团结的时刻，安理会常任理事国中国和俄罗斯是缅甸军政府的盟友，在表决中投下弃权票。两国在决议案措辞修改后，决定不行使否决权。

昂山素季面对的其余5项贪腐罪，主要是关于替一名政府部长租用直升机，她在此案中被控未遵循规范，造成“国家损失”。

这5项罪名每项最高刑期都是15年，若全部被判成立，共75年。在之前的贪腐案件中，法院大致每项罪名判昂山素季3年徒刑。

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