涉嫌泄密的日本海上自卫队军官被移送检方

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12月26日，日本自卫队的警务队以涉嫌向海上自卫队前海将泄露《特定秘密保护法》规定的“特定秘密”、违反该法等为由，将54岁的一等海佐井上高志（相当于海军上校）的材料移送横滨地方检察厅。据悉，井上高志被指在为其前上司进行情况介绍时，故意泄露特定秘密、机密和需要谨慎处理的信息，从而违反相关法律。

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据共同社报导，日本防卫省在周一对井上高志作出惩戒免职处分。这是自《特定秘密保护法》2014年12月施行以来被查处的首起泄密事件。

日本海上自卫队一把手、海上幕僚长酒井良当天召开临时记者会称：“此事令各位国民及相关国家对海自明显丧失信任，实在令人遗憾，对此深表歉意。”

据日本防卫省介绍，泄密发生在2020年3月19日，井上高志向其前上司、海上自卫队自卫舰队前司令官说明安全保障形势之时。井上当时是负责为部队运用收集情报的“情报业务群”司令。

报导指，井上高志泄露的特定秘密是就日本周边形势收集的情报，此外还有自卫队运用、训练等秘密情报。据称，井上曾是该前海将的部下，对其有“强烈的畏惧感”。

日本防卫省对当时的海上幕僚长和自卫舰队司令官分别给予相当于戒告和减薪的惩戒处分。两人目前均已离职。

日本防卫省表示，“防卫省和自卫队本应妥善保护国防所需的秘密情报，秘密情报的泄露是一个不应该发生的事件，令人感到极为遗憾。防卫省和自卫队认真对待这一事件的发生，并将努力防止再次发生，以杜绝类似的泄密事件的发生。”

据了解，日本防卫大臣滨田靖一26日下令调查是否还有其他类似案件。他还决定成立一个由防卫副大臣井野俊郎领导的委员会，在年底前采取措施防止类似事件再次发生。

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