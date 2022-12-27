日本据报计划在与那国岛部署导弹部队

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日媒报道，着眼“台湾有事”（台湾发生事态），日本政府防卫省正检讨在离台湾最近的日本与那国岛上部署导弹部队，为中国一旦武力犯台预做准备，强化日本西南群岛防卫能力。

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台海紧张动态牵动日本的神经，日本已故前首相安倍晋三曾称日本“无法容许发生台湾遭武力侵犯”，他说“'台湾有事'等同日本有事”，也可以说是“日美同盟”有事。

中央社引述日本读卖新闻报道称，不只一位日本政府相关人士透露，防卫省正检讨扩大陆上自卫队在与那国驻屯地规模，增加部署地对空导弹部队。

与那国驻屯地位于日本冲绳县与那国岛，日本防卫省着眼“台湾有事”，如果在这个离台湾仅约110公里的岛上部署导弹部队的话，将可更进一步强化日本西南地区防卫体制。

预想未来在与那国岛增派部队，防卫省将取得与那国驻屯地东侧约18万平方公尺用地，用来兴建营舍、弹药库及靶场等设施。这笔用地取得经费，防卫省已编列进2023年度预算案中。

防卫省2016年在与那国岛开设驻屯地，部署海岸监视队负责监控日本周边舰艇及航机活动，接下来也将在岛上新成军电战部队。

朝日电视台同样报道，防卫省正检讨在离台湾最近的自卫队据点、与那国驻屯地部署导弹部队。防卫省此举是为中国一旦武力犯台预做准备，意图强化日本西南群岛防卫能力。

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