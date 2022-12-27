朝鲜无人机在韩国领空飞行7小时 韩军射击未命中

朝鲜/韩国/亚洲

朝鲜无人机12月26日时隔5年越界侵犯韩国领空，在首都首尔、仁川江华等地上空飞行约7小时。韩国军队虽实施了射击等应对作战，但未能命中目标，朝鲜无人机可能已经返回，或飞出韩军雷达的探测范围。韩军还首次派出无人机越过边境进入朝鲜，拍摄了朝方主要军事设施，作为部分回应举措。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，韩国联合参谋本部（联参）周一表示，韩军从当天上午10时25分起在京畿道一带捕捉到多条疑似朝鲜无人机航迹。韩军共识别到5架朝鲜无人机，首先捕捉到的1架进入金浦和坡州之间的汉江中立水域，随后直接飞往首尔北部地区，之后离开首尔返回朝鲜。其余4架从江华岛西侧飞入，在江华岛地区展开活动。韩军认为，该4架无人机的目的在于分散韩军注意力，它们消失在韩军探测范围后，航迹未再出现。

作为回应，韩国空军当天出动战斗机、攻击直升机、轻攻击机等展开应对。雷达在乔桐岛以西海岸捕捉到无人机后，韩军直升机发射了100多枚20毫米口径炮弹，但未能射中。韩军相关人士表示，在不影响国民的前提下进行了应对。在民宅和市区等地上空发生异常情况时，韩军鉴于可能影响民众安全而未进行射击。之前，韩军在捕捉到无人机之后，推测有人操控，便向朝方进行了广播警告和射击示警。

报导提及，朝鲜无人机在韩领空长时间飞行，但韩军未能将其击落，因此有观点指出，韩军的防卫态势存在漏洞。专家指出，无人机低空低速飞行，雷达反射面积小，红外线信号弱，不易被雷达识别，但在返回途中，韩军有必要实施更为积极的射击。

值得一提的是，韩国空军一架“KA-1”轻型攻击机当天在起飞过程中坠落，2名飞行员成功逃生。据悉，该军机正是在执行针对朝鲜无人机的作战支援任务时发生了事故。

韩联社引述消息人士称，进入首尔的那架无人机，有可能不仅进入该市西北端的恩平区，还飞到首尔汉江以北的龙山附近，拍摄青瓦台周边地区后返回。朝鲜无人机在光天化日之下飞越青瓦台上空时，侦测到韩军防空系统的漏洞暴露无遗。

韩国执政党国民力量党院内代表朱豪英在当天的内部对策会议上表示，“朝鲜多次进行战略挑衅，但这一次却出其不意地进行战术挑衅。这本身就令人震惊”。他补充说，“军队是保护人民生命财产的最后堡垒，国防不能出现哪怕一瞬间的失误或漏洞”，“并为此做好准备”。

据悉，韩军还在韩朝军事分界线（MDL）附近和以北地区投入了有人和无人侦察设备，对朝鲜侵犯韩方领空采取了相应措施，拍摄了敌方主要军事设施。如此一来，韩朝双方均侵入了2018年《九一九军事协议》设定的空中缓冲区。

报导指，有分析据此认为，《九一九军事协议》或已名存实亡。另外，此举还有违1953年韩国战争《停战协定》所规定的“尊重对方军事统治下的地区和附近海域上空”。韩国联参表示，对于朝鲜诸如此类的挑衅，韩军今后将予以彻底而坚决的应对。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅