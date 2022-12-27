防止高危变异毒株流入 日本恢复对来自中国的旅客的入境检测

日本/新冠疫情

27日，为应对中国感染新型冠状病毒的人数迅速增加，日本政府决定对所有从中国大陆入境的人员实施入境时病毒检测，这项政策将从12月30日午夜开始实施。 日本政府从10月11日起，基本取消了对全世界的入境者的新冠检测，只要求提交三次接种疫苗的证明或出发前72小时内新冠检测阴性证明，此次决定是针对从中国入境的人恢复入境时的新冠检测，加强了防止疫情扩大的边境控制措施。

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12月27日，日本内阁官房长官松野博一在被问及日本为应对新冠病毒感染在中国迅速蔓延而采取的边境措施时说：关于边境政策，我们将考虑到感染状况和经济活动的平衡做出适当的决定。

由于明年农历新年期间可能会有大量中国游客入境，岸田首相在首相官邸主持召开了相关大臣会议，并做出上述决定。

根据新措施，所有在过去7天内在中国居住或到过中国大陆的入境者都要接受新冠检测。 作为机场检疫，将使用抗原检测试剂盒进行。如果检测结果呈阳性，他们将被用专车运送到酒店等候诊设施进行隔离。 有症状者的隔离期为7天，无症状者为5天。 也将对所有入境时检测呈阳性的人进行病毒基因组分析。

据说在中国，正在流行的是奥米克戎毒株的新毒株“BF-7”，但具体情况很难掌握。 日本希望通过加强年末年初的边境措施来防止高风险突变病毒群涌入日本。

中国大陆与港澳之间的航班将仅限于四个机场：成田、羽田、关西和中部机场。 今后也将不允许进一步增加航班。

10月11日起，日本政府大幅放宽针对新型冠状病毒的边境措施，允许凭出发前72小时内的阴性检测结果或三次接种疫苗证明入境。 除了取消入境人数上限、解除境外个人访日旅行禁令、恢复原有的一些免除短期签证的国家的访客的免签外，政府还恢复了新型冠状病毒感染蔓延前的一些入境措施。

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