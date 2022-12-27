韩军方因未击落朝鲜无人机道歉 总统令组建无人机部队

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朝鲜五架无人机周一（12月26号）进入韩国境内长时间飞行，韩军方缺乏应对措施，未能将其击落而面临广泛的批评后，韩国军方周二为此道歉，总统当即也下令加速创建一个无人机部队因应。

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韩国参谋长联席会议（JCS）在一份声明中说："昨天，五架敌方无人机入侵韩国领空，我们的军队探测并跟踪了它们，但我们为未能击落它们而感到抱歉。“

周一的入侵促使首尔鸣枪警告，并部署战斗机和武装直升机击落无人机，其中一架无人机已经到达首尔附近的空域。尽管经过五个小时的追捕，所有无人机似乎最后都回到了北方。

韩国联合调查委员会承认，虽然军方可以对抗 "构成真正威胁的攻击型无人机"，但其探测和打击小型间谍无人机的能力是有限的。他补充说，"因此，军队的准备不足引起了很多公众的关注，"

韩国总统尹锡悦周二在一次内阁会议上说，这一事件表明军队的准备工作 "非常不充分"。尹锡悦下令加速执行一项计划，启动无人机部队，对朝鲜的主要军事设施进行监视和侦查行动。该计划包括引进先进的隐形无人机。

对韩国领空的入侵是五年来的第一次，是在平壤进行一系列武器试验之后发生的。

据韩联社，韩国联合参谋本部部长姜信哲（音）当天表示，韩军将早日组建具备综合能力的“无人机部队”，侦察监视敌方主要军事设施。军方将部署物理、非物理打击武器和隐形无人机等装备，通过综合运用这些战略武器和装备加强侦察等作战能力。他表示，军方将迅速确保电磁波屏蔽、雷达等打击无人机所需的必要武器，尽快推动相关军工项目实战部署。

联参称，“无人机部队”的战略和作战水平将不同于现有的“无人机机器人战斗团”，军方将结合科技发展趋势和战争形态演变情况成立无人机部队。该部队的作战能力将超过陆军地面作战司令部，作战执行范围涵盖所有领域。该部队将具备强大的攻击能力和高级技术，不会止步于扩容无人机机器人战斗团，而将以全新部队的形式成立。

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