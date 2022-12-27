韩国前总统李明博获特赦 将恢复自由身

韩国/政治

韩国总统尹锡悦周二12月27号敲定年终特赦名单显示，前总统李明博将在28日凌晨零时恢复自由身，其他多名保守派政治人物也获释、复权，对明年国会选举及未来政界影响、李明博是否公开对国民谈话都受到韩国朝野关注。

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尹锡悦政府今年敲定1373人特赦名单，自28日凌晨零时起生效，这也是尹锡悦上任后第2次特赦，继上次特赦当时三星电子副会长李在鎔等财经界重要人士后，这次则让9名政界人士、66名公职人员免刑、减刑或复权。其中李明博获免除剩馀刑期，并恢复公民权。

韩国前总统李明博在2020年10月以贪污等罪名遭判17年徒刑、180亿韩元罚金并追缴35亿韩元，服刑1年8个月后以健康状况为由申请暂缓服刑，目前正住院治疗；获特赦后不仅免除剩下15年刑期，尚未缴交的82亿韩元罚金也一笔勾销。

根据韩联社报导，李明博预计视身体恢复状况决定是否出院，出院后可能在位于江南区的自宅继续治疗，李明博是否会在出院途中公开发言也受到朝野关注。

保守派前总统朴槿惠2021年底获特赦后，曾在隔年3月总统大选前出院时向现场守候媒体简单问候，并在回到大邱自宅后发表对国民谈话。

韩国当前虽不在选举时节，但执政党国民力量高层向媒体提到，2023年国会选举时，支持者可能会想看到李明博与朴槿惠携手助威。报导指出，朴槿惠任内保守阵营中亲李与亲朴派系斗争激烈，可能希望藉这次机会化解不合。

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