韩国防疫部门：密切关注中国新冠疫情走势

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自首尔方面消息，韩国防疫部门12月27日就中国新冠疫情走势表示，正在密切关注中国境内的新冠疫情流行以及新变异株是否产生等情况，并研讨有无必要采取应对措施。

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据韩联社报导，韩国政府和专家正在关注来自中国的新变异株的可能性以及感冒药供需的影响。就中国新冠疫情情况，韩国防疫部门27日表示，“我们正在密切关注中国的疫情和新变异株的出现”，并指“我们正在审查采取进一步行动的必要性”。中国官方26日宣布，将自明年1月8日起取消入境后全员核酸检测和集中隔离。

近期，随着疫情的流行和扩散，韩国防疫部门将中国列入“目标检疫”国家，加强对来自中国的入境者的检疫措施。一般来说，从入境者中筛选出有症状者的发热标准为37.5℃，被指定为“目标检疫”国家的入境者将发热标准强化到37.3℃。如果中国的疫情进一步恶化，可能会出现额外的入境限制。

11月，韩国政府加强了对部分国家的入境限制，例如将南非等国指定为“加强医学检疫国家”，以防止奥密克戎变异株流入。目前，没有国家被韩国防疫部门指定为“加强医学检疫国家”，继9月3日取消入境前的PCR核酸检测，入境后的PCR核酸检测也于10月被取消。也就是说，韩国将入境前后的所有PCR核酸检测义务全面终止。

就邻国日本而言，日本政府周二宣布，30日起将加强入境防疫措施。对于从中国赴日及七天内去过中国的所有人员，将实施入境时检测。

报导提及，面对中国出现退烧药和止痛药紧缺的情况，韩国防疫部门正在密切关注国内感冒药的供需状况。韩国保健福祉部相关负责人表示，“我们正在不断与药剂师沟通，了解感冒药的供需情况”。

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