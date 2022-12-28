日本仅对中港航班开放四个机场 香港要求取消此“仓促决定”

日本/香港/新冠疫情

中国公布有序恢复出境但缺乏透明信息，多国开始紧缩对中国旅客入境限制，香港也受牵连。日本宣布30日起来自香港及中国大陆航班只可降落东京、大坂及名古屋的4个机场。香港当局对此措施表示失望，周三呼吁日本取消对直飞航班的限制。

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香港的运输部门说，"对日本当局在旅游旺季作出的这一仓促决定感到非常失望"。称它已经联系了日本驻香港领事馆，"郑重要求 "取消这项将于周五生效的措施。

在北京突然放弃所谓的 "动态清零"政策之后，中国的感染人数爆炸式增长，但相关信息缺乏透明引发其他国家担忧。东京决定从本周五开始，对于从中国赴日及七天内去过中国的所有人员，实施入境时检测。这项措施并不包括来自香港和澳门的旅客。日本成为首批实施针对中国的旅行限制的国家之一。

岸田首相向媒体说明理由称：“中国中央和地方、政府与民间的疫情信息存在较大出入等，很难掌握详细情况，导致日本国内的担忧加剧。”入境时检测呈阳性的人员全部成为基因组解析对象，原则上在隔离设施隔离七天。另外，为确保入境时检测万无一失，日本今后将限制中国航班增加班次。

法新社报道，尽管香港一直在实施相对不严格的动态清零政策，但也让这个商业中心几乎与世隔绝了两年多。直到最近才开始取消这些限制，在9月份结束了对所有入境者的强制性酒店检疫。从那时起，由于香港人去度假和出国探亲，旅游人数增加。

日本在10月取消了自己对外国游客的限制，也看到了旅游的急剧增长。 5月，日本机场仅记录了700名来自香港的入境者。11月，这个数字上升到83,000。

据共同社报道，虽然日本的旅游相关人士盼望中国访日游客全面重返，但有报道称中国大陆的新冠疫情爆炸式蔓延，前景难以预料。9月的访日外国人仅为21万人，但日本大幅放宽边境口岸防疫对策的10月达到了50万人，11月骤增至93万人。但与观光厅重视的疫情前的2019年11月（244万人）相比，仍然减少了62%。无法达到2019年水平的最大原因是中国游客太少。当时，在按国家和地区统计的所有游客中，中国游客占比达3成，排在首位。

日本国内27日报告的新冠病毒感染症死亡人数为438人，创新高。单日死亡人数首次超过了400人。全国新增感染人数为208,235人，较一周前增加了1.8万多人。

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