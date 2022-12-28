日美峰会将于1月13日在华盛顿举行 日首相：为防卫费增税前拟解散众议院大选

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据《读卖新闻》引述多名日本官员的话报导，日美两国政府已就于明年1月13日在华盛顿举行日本首相岸田文雄和美国总统拜登的峰会达成共识。这将是岸田就任首相以来首次赴白宫举行日美首脑会谈。此外，岸田文雄27日在受访时表示，在伴随防卫费增额的增税开始之前，预计将解散众议院举行大选。

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岸田文雄预计将在日美峰会期间就日方对《国家安全保障战略》等3份安保文件的修订，防卫费的大幅增加等事宜向美方进行说明，希望借此加深日美同盟关系。另据共同社报导，岸田周二在接受电视采访时表示，在伴随防卫费增额的增税开始之前，预计将解散众议院举行大选。

岸田文雄指出，为增加防卫费增税将在2024年至2027年的适当时候开始，并称“开始时间将在今后决定，在那之前会有选举”。不过，他并未提及解散众议院的具体时间。他否认联合执政结构会更换为在目前的自民、公明两党的基础上再加上国民民主党。

报导指，日本国会众议员的任期在2025年10月届满。拥有解散权的首相提及解散时间实属罕见。关于增税时间问题，岸田文雄曾表示，将在2023年底的执政党税制修改之际决定，执政党内出现了猜测，认为在2024年底前会举行以增税为争议点的众院选举。

据岸田政府介绍，防卫增税的对象为企业所得税、个人所得税和烟草税。增税部分将成为防卫费增额的财源之一，预计2027年度时将有逾1万亿日元。政府称，启动时间是在“2024年以后的恰当时候”，推迟至明年再做决定。日本自民党政务调查会长也萩生田光一表示，增税前有必要通过解散众院来问信于民。

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