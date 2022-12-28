朝媒:金正恩宣布新的军事目标

朝鲜军事动态

在这张由朝鲜政府提供的照片中，朝鲜领导人金正恩（右）在2022年12月15日在朝鲜的Sohae卫星发射场监督所谓的 "大推力固体燃料发动机 "的测试情况。

朝鲜国家通讯社周三报道，朝鲜领导人金正恩向执政的劳动党官员宣布了新的军事目标，或暗示明年将继续进行武器试验。

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朝鲜领导人金正恩目前正在首都平壤主持一个重要的党内年度会议，他和其他党内高层领导人正在提出在外交、安全和经济等关键领域的2023年政策目标。朝中社星期三说，金正恩已经 "为加强自卫能力制定了新的关键目标，将在2023年实施"，但没有透露细节。

朝中社说，金正恩在他的报告中 "分析和评估了朝鲜半岛出现的新的困难局势"，这显然是指最近朝韩之间的紧张局势升级。 朝中社补充说，他强调了 "我们党必须坚持的对敌斗争方向"。

朝鲜的年终全体会议通常允许该政权公布该国在国内和国外的优先事项。目前活动的全部细节预计将在本周晚些时候公布。

报道指，虽然金正恩在2021年的全体会议上关注国家经济，但分析家们普遍预计，今年的基调将转变为关注军事。

拥有核武器的朝鲜今年继续无视联合国制裁，进行了一系列创纪录的武器试验，包括发射洲际弹道导弹（ICBM），

周一，韩国军方还宣布，在五架朝鲜无人机进入其领土，其中一架击中首尔附近的空域后，韩国已经部署了战斗机和武装直升机，但由于没有击中其中任何一架，军方第二天为此道歉,韩国总统下令创建无人机部队.。

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