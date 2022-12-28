联合国安理会、人权高专敦促塔利班终止对女性的破坏性政策

阿富汗/政治/联合国

联合国安理会12月27日发表声明，对阿富汗妇女和女孩所遭受的系列限制性措施“深感震惊”并表示“严重关切”，谴责塔利班当局禁止妇女上大学或为人道主义援助团体工作的禁令。同日，联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）敦促阿富汗事实当局—塔利班立即废除一系列针对妇女和女孩权利的政策。他指出，这些政策对她们的生活产生了“可怕的连锁影响”，并给阿富汗社会带来了不稳定的风险。

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联合国安理会轮值主席国印度代表15个理事国在周二发表了相关声明。安理会表示，“安理会理事国们对塔利班中止妇女和女孩上大学的报道深感震惊，重申他们对六年级以上的学校停课深表关切，呼吁阿富汗妇女和女孩充分、平等和有意义地参与，并呼吁塔利班重新开放学校，迅速扭转这些政策和做法，因为这些政策和做法日益侵蚀对人权和基本自由的尊重。”

安理会指出，“安理会理事国们还对塔利班禁止非政府组织和国际组织的女性雇员上班的报道深表关切，这将对该国的人道主义行动，包括联合国的人道主义行动，以及提供援助和保健工作产生重大而直接的影响，这些限制与塔利班对阿富汗人民的承诺以及国际社会的期望相矛盾。”

人权高专蒂尔克当天还在日内瓦发表声明强调，“没有一个国家能够在排除一半人口的情况下获得社会和经济上的发展，甚至连生存都将难以保障。这些对妇女和女孩施加的无法估量的限制不仅会增加所有阿富汗人的痛苦，我担心，还可能让风险外溢到阿富汗境外。”

蒂尔克表示，“我敦促阿事实当局履行其国际义务，确保尊重并保护所有妇女和女孩的权利，让她们被看到、被倾听，同时参与到国家社会、政治和经济生活的方方面面，并为之作出贡献。”

12月24日，塔利班当局颁布了一项政令，禁止妇女在非政府组织工作。此前，塔利班已经下令暂停女性的大学教育和女孩的中学教育，直到他们所谓的进一步通知为止。

蒂尔克警告，塔利班当局颁布的这项最新禁令将给妇女和所有阿富汗人民都带来可怕的后果。他强调，“禁止妇女在非政府组织工作将剥夺她们及其家人的收入，并剥夺她们为国家发展和同胞福祉作出积极贡献的权利。”

据联合国介绍，非政府组织和人道主义组织在阿富汗为许多人提供关键的救生服务，包括粮食、水、临时住所和医疗保健。还有一些关键的救助项目，如产前和产后护理以及婴儿护理，则专门由妇女来实施。

在这些非政府组织的工作人员当中，有许多人都是女性，而且许多组织的领导职务也是由女性担任。在执行人道主义和发展方案方面，这些组织是联合国和其他机构在阿富汗的重要合作伙伴。

蒂尔克强调，“该禁令将极大地损害，如果不是摧毁这些非政府组织提供如此多脆弱的阿富汗人所依赖的基本服务的能力。阿富汗正处于冬季，我们知道此时人道主义需求最大，这些非政府组织所做的工作更加关键，这就更加令人痛心。”

此外，随着阿富汗社会的困难日益深重，妇女和女孩可能更容易遭受性暴力、基于性别的暴力和家庭暴力，蒂尔克对此也深表关切。

蒂尔克说：“妇女和女孩的固有权利不能被剥夺。阿事实当局试图让她们保持沉默并从社会生活中消失的企图是不会得逞的。这种做法只会伤害到所有阿富汗人，加剧他们的痛苦，并阻碍国家的发展。无论如何，这样的政策都是毫无道理的。”

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