拜登祝贺内塔尼亚胡第三次出任以色列总理

内塔尼亚胡东山再起

12月29日，以色列议会经过投票表决通过了新一届以政府的组建方案。随后，内塔尼亚胡宣誓就任以色列新政府总理。美国总统拜登29日祝贺内塔尼亚胡第三次出任以色列总理。

广告 继续浏览后续

新一届政府将由利库德集团、宗教犹太复国主义党（The Religious Zionist Party）、沙斯党（Shas）、圣经犹太教联盟（United Torah Judaism）、犹太力量党（Otzma Yehudit）、诺亚姆党（Noam）共计6个政党组成。由于6个政党分别为极右翼或宗教主义政党，因此新一届政府被以色列媒体形容为该国历史上“立场最强硬的右翼政府”。

内塔尼亚胡在宣誓前发表讲话称，新政府将主要推进三项主要任务，包括阻止伊朗发展核武器、加强基础设施建设以及加强以色列法律和秩序建设。

此前，内塔尼亚胡公布了新政府的政策纲领，主要聚焦对巴勒斯坦被占领土上犹太人定居点的建设以及扩大议会司法权等。该纲领的第一条强调，犹太人对包括巴勒斯坦约旦河西岸部分地区在内的“土地享有不可剥夺的权利”，并将加强在戈兰高地和约旦河西岸犹太人定居点的建设。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅