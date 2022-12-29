菲总统下周访华 将提出南海领土争端问题

菲律宾/中国/南海

菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）将计划在下周首次访华，并在此期间同中国政府高层提出南海的领土争端问题，以及共同在能源方面的合作。

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彭博社报道说，在总统一月三日到五日访华期间，计划建立两国外交部的直通通话线路，以避免在南海问题上的沟通不畅而引发的误判。菲律宾的一位外交部官员告诉法新社，该协议将于下周总统计划于总统访问北京期间签署，届时他将会见中国国家主席习近平。

众所周知，菲律宾和中国在南海的几个区域存在争议。小马科斯也一再表示，不应用一个问题来界定对华双边关系。然而，海上争端继续困扰着这两个邻国深化双边关系的长期努力。马科斯在当选后他采取与的前任杜特尔特不同的态度，坚持认为他不会让中国践踏菲律宾的海洋权利。

尽管如此，小马科斯上台后也就强调他致力于与中国建立“新黄金时代”的关系，将中国描述为菲律宾在大流行后经济复苏中的“最强大伙伴”。随着公共债务不断增加和大量未完成的基础设施项目，小马科斯积极争取中国在菲律宾的投资。

法新社报道，菲律宾负责亚洲和太平洋事务的助理国务卿尼尔-伊佩尔周三说，"为了避免在西菲律宾海出现误判和误传，双方同意签署一项协议，建立两国外交部在各个层面的直接沟通，"，这里指的是紧邻菲律宾西部的水域。他说，在与中国国家主席习近平和其他最高领导人的会晤中，小马科斯 "将继续捍卫我们国家的主权"，这位官员还说，"总统希望在西菲律宾海有一个和平和稳定的局势"。

报道称，在南沙群岛，中国至少占领了七个岛屿和岩石，并在那里建造简易机场、港口和雷达。

上周，因为彭博社报道了中国在南海几个岛礁上的新发展后，马尼拉说 "严重关切 "并同时加强了在南海的军事存在。中国外交部则回应称这些报道 "完全没有根据"。

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