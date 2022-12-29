韩国公布韩版印太战略 韩外长：这是韩国外交政策史的分水岭

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韩国总统办公室12月28日公开《自由·和平·繁荣的印度太平洋战略》最终版本。这是韩国政府首次单独制定地区外交战略。韩国外交部长朴振当天就该战略最终版本的发布表示，这是韩国外交政策史的分水岭，韩国如今将在韩半岛之外规划战略前景。

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据韩联社报导，韩国政府在5月韩美首脑会谈后着手酝酿印太战略，总统尹锡悦借11月的韩国-东盟峰会之机公开印太战略的三大愿景（自由、和平、繁荣）和三大合作原则（包容、互信、互惠）。

据悉，报告用37页的篇幅详细介绍上述愿景，并提出9大重点课题，包括建立基于规则和规范的秩序；促进法治和人权合作；加强核不扩散及反恐合作；扩大全面安全合作；扩充经济安全网络；加强高新科技领域合作，消除地区数字鸿沟；主导气候变化及能源安全领域的地区合作；增进有针对性的发展合作伙伴关系，为地区发展做出贡献；增进相互理解，促进人文交流。

韩国国家安保室室长金圣翰在周三出席报告发布会时指出，韩版印太战略反映了尹锡悦提出的自由与团结的价值，详细写入政府对印太地区的看法，以及如何开展合作追求国家利益的最大化。与韩国历届政府的地区合作构想不同，该战略不局限于半岛和东北亚问题及经贸合作，将在双边、地区、全球性问题上积极作为。

报导提及，对于韩版印太战略有意牵制中国的质疑，韩国总统室高官表示，该战略的一个关键因素是“包容”，不排除特定国家，所谓排除韩中合作的说法与事实不符。报告内容包括，为了实现印太地区和平与繁荣，基于国际规范和规则，推动韩中关系向相互尊重、互惠和符合共同利益的方向更加成熟健康发展。

值得一提的是，韩版印太战略就深化地区海事安全合作指出，“印度-太平洋是一个由海洋相互连接的地区，因此各国必须密切合作，以保护海上通道，打击海盗，并确保航行安全。在这一点上，南中国海是具有重要战略意义的海上交通线，其和平稳定与航行和飞越自由必须得到尊重。我们还重申台湾海峡的和平与稳定对于韩半岛的和平与稳定以及印度-太平洋的安全与繁荣的重要性。”

同日，朴振在首尔外交部大楼举行的战略说明会上表示，韩国在地区和全球问题上迎来了主动外交的新时代，可将其称作尹锡悦政府的外交信条。自韩朝分裂以来，韩国面临的最为重要的外交问题始终为朝鲜问题，因此能够直接影响韩半岛的外交问题一直优先于其他国际和地区事务。

朴振指出，这在冷战时期和韩半岛国际影响力微弱的年代被视为理所当然，但如今韩国迈入发达国家之列，韩国无法只关注与自身相关的问题。为适应日益提升的国际地位，目前正是韩国重新调整角色和责任的时刻。

朴振表示，这是韩国政府首次把捍卫和增进普世价值明确写入对外战略，并多次重申反对依靠力量解决争端的立场。他强调，从贫困国家发展成经合组织（OECD）贡献国的韩国已做好帮助区域内其他国家实现发展和经济增长的准备。

就当前的区域局势，朴振称，围绕外交和安全、经济和技术、价值和规范的地缘政治竞争导致印太地区国家间的合作环境恶化。自由贸易主义国际秩序此前虽支撑了印太地区的繁荣发展，但如今新的经济秩序已经形成，安全方面的忧虑时常优先于商业性考量。在这种情况下，韩国致力于构建对抗挑战区域自由、和平与繁荣势力的多层且全面的合作网络。韩国愿分享经济发展和民主化经验，凭借技术和文化竞争力等独有优势为伙伴国家带来实际利益。

据悉，韩国总统室在新闻稿中表示，韩版印太战略将自由、法治、人权等普世价值当作韩国对外战略的核心因素，强调加强与共享价值的国家的团结与合作。这将有助于巩固基于规则的地区秩序、维护国家利益。新闻稿写道，“预计韩国人民和地区国家将加深对尹锡悦政府的愿景和目标的理解，为促进地区自由、和平与繁荣作出贡献。”

华盛顿方面，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在周二通过声明对韩版印太战略的发布表示欢迎，并称“这反映了我们对该地区安全和日益繁荣的共同承诺。该战略提出了一种全面的方法，展示了尹总统和韩国人民对维护法治和人权等普世价值的承诺。韩国扩大与印太地区其他盟国和伙伴合作的目标将加强我们促进国际和平、安全和促进核不扩散的共同能力。”

沙利文续称，“该战略还将加强印太地区的经济安全网络、科技合作以及气候变化和能源安全方面的参与。我们感谢尹总统和韩国的领导，并祝贺韩国人民的新战略，这将有助于美国和我们的合作伙伴推进一个自由、和平和繁荣的印太地区。”

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