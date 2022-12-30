日本30日启动对从中国内地入境人员的新冠检测

新冠病毒

为应对新型冠状病毒感染在中国迅速蔓延，日本政府再次加强边境管控措施，从12月30日起在机场对从中国入境人员进行新冠检测。

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入境时，除香港和澳门外，对从中国入境以及过去7天内到过中国内地的人员进行新冠检测， 对于那些检测呈阳性的人，如果有症状，将在专用宿泊设施中隔离7天，如果没有症状，将在专用宿泊设施中隔离5天，并对所有阳性者实施病毒的基因组解析。这是从10月11日开始取消入境者边境新冠检测以来约两个多月再次采取此类边境措施，而对于来自其他国家和地区的入境人员，则只要求提供接种3剂疫苗的证明或离境前72小时以内的阴性证明，免除入境时的新冠检测。

来自中国内地的直飞航班只允许到达成田、羽田、关西和中部四个机场，而开通与香港直飞航班的北海道新千岁、福冈和冲绳县那霸3机场，若能确认机上所有乘客均未在登机前7天内去过中国大陆，则将接纳其航班入境。政府原决定30日起来自港澳的直飞航班在这三机场停飞，经过与航空公司的磋商而调整了做法。

根据出入国在留管理厅初值，11月入境日本的中国人（不包括香港等）为26478人。与上年同期初值相比增加约2.1万人，鉴于中国结束动态清零政策，中国人海外旅行解禁，且正值农历新年长假，预计访日游客将增加。

世界卫生组织表示理解一些国家正在加强的边境加测措施，以应对新型冠状病毒感染在中国的迅速蔓延。

世卫组织总干事谭德塞29日在社交媒体上发文称：“在缺乏来自中国的全面信息的情况下，世界各国以他们认为可以保护本国人民的方式行事是可以理解的。” 这番话除了指日本从30起要求来自中国内地的旅客有义务接受检测外，也指美国和其他国家加强边境管控措施。

谭德塞总干事再次表达了对中国感染蔓延的担忧，并呼吁中国提供更详细的信息，例如症状的严重程度，以便进行全面的风险评估。

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