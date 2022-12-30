美军称中国战机在南海空域危险靠近美军飞机，险致撞机

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美国印太司令部12月29日发表声明称，一架中国战斗机在本月21日不安全地靠近一架在南中国海国际空域执行例行行动的美国空军飞机，差点导致两机相撞。

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美国印太司令部公共事务部门周四发表的声明称，最新的这起事件涉及中国海军的一架歼-11战斗机和美国空军的一架RC-135侦察机，事件发生于中国时间12月21日。声明称：“人民解放军海军飞行员做出不安全的飞行动作，飞至RC-135前方并距其机头20英尺(约六米)之内，迫使RC-135采取规避动作，以避免相撞。”

声明补充说：“美国印太联合部队致力于一个自由开放的印太地区，并将继续在海上和国际空域飞行、航行和作业，同时适当考虑到国际法规定的所有船只和飞机的安全。我们期望印太地区的所有国家都能依据国际法安全使用国际空域”。

美国印太司令部还公布了一段时长30秒的事件记录视频。据《纽约时报》报导，至于美国军方为何等了八天才公布这一事件，该司令部的一位发言人表示，“此类披露需要时间来核实细节，获取和解密图像，并向其他政府机构予以适当的通知。”

据路透社报导，一名美国军方发言人说，那架中国战斗机距美国侦察机的机翼不到10英尺(约三米)之内，但距机头为20英尺之内，致使美机采取规避动作。另一位美国官员说，美国已就此事向中国政府交涉。中国驻美国大使馆没有立即回复路透社的置评要求。中方之前表示，美国向南中国海派遣军舰和飞机不利于和平。美军的舰船和飞机例行性地在该地区执行侦察和航行任务。

此外，日本防卫省统合幕僚监部28日发布消息称，中国海军辽宁号航空母舰继续在太平洋上活动，23至25日南下至美属关岛以西。17至27日期间，舰载战机和直升机起降共计约260架次。日本海上自卫队的护卫舰实施了监视，航空自卫队的战机紧急升空应对。

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